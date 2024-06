Moto S50 Neo ufficiale: è il primo col “nuovo” Snapdragon 6s Gen 3

All’odierno evento Motorola c’è stato spazio non soltanto per RAZR 50 e 50 Ultra, ma anche per il nuovo Moto S50 Neo. A distanza di due anni dal modello precedente, S30 Neo, arriva un nuovo esponente per la fascia dei medio di gamma. Non è pieghevole come i nuovi RAZR, ma è comunque il primo smartphone al mondo a essere alimentato dallo Snapdragon 6s Gen 3.

Annunciato ufficialmente il nuovo Moto S50 Neo di Motorola: tutte le novità

Disponibile nelle tre colorazioni Gray, Olivine e Surf, Moto S50 Neo è realizzato in collaborazione con Pantone, per una scocca posteriore prodotta in una nanotexture che ricorda il tessuto, un materiale che resiste meglio all’usura. Davanti c’è uno schermo curvo p-OLED a 10-bit da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, luminosità massima di 1.600 nits, supporto HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5.

Come anticipato, è il primo a vantare lo Snapdragon 6s Gen 3, nuovo SoC Qualcomm a 6 nm che però è sostanzialmente un rebrand del vecchio Snapdragon 695 che lo pone quindi testa a testa col recente OnePlus Nord CE 4 Lite. Ha CPU octa-core (2 x 2,3 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Adreno 619 e memorie LPDDR4X e UFS 2.2 con slot microSD, il tutto alimentato da una 5.000 mAh con ricarica TurboPower a 30W.

La scheda tecnica comprende anche una doppia fotocamera da 50+8 MP f/1.8-2.2 con Sony IMX882 e OIS, ultra-grandangolare da 118°, c’è una selfie camera da 32 MP f/2.5, non mancano speaker stereo Dolby Atmos, Android 14 e supporto dual SIM 5G. Moto S50 Neo è disponibile in Cina a partire dal prezzo di 1.399 CNY (179€) per il taglio base da 8/256 GB, salendo a 1.599 CNY (205€) per quella da 12/256 GB e concludendo con 1.899 CNY (244€) per quella da 12/512 GB.

