Dove comprare Lenovo Lecoo C8, gli occhiali smart più economici

Mentre il settore degli occhiali intelligenti è fermo, esistono varie soluzioni che permettono di unire l'utilità degli occhiali da sole a quello delle cuffie. Il risultato sono gli occhiali smart con speaker BT integrati, perfetti per un'esperienza alla moda e con un tocco tech: in questo approfondimento andiamo a scoprire dove comprare i Lenovo Lecoo C8, gli occhiali smart speaker più economici sulla piazza!

Lenovo Lecoo C8: dove comprare gli occhiali smart del brand

Crediti: Lenovo

I Lenovo Lecoo C8 sono gli occhiali smart con speaker Bluetooth (5.0) incorporati, lenti polarizzate UV400 e antiriflesso, un design comodo ed un corpo leggero (solo 31 grammi). Si tratta di una soluzione economica, ma dotata di caratteristiche niente male: se volete provare un paio di occhiali intelligenti (magari in attesa di modelli più futuristici), sicuramente la soluzione targate Lenovo è la più adatta. Un vero e proprio portale di accesso per questo mondo, ad un prezzo super conveniente.

Gli speaker sono integrati direttamente nelle aste degli occhiali e quindi eliminano il fastidio degli auricolari nelle orecchie (specialmente quelli in-ear possono risultare ostici per gli utenti più sensibili). Si tratta di altoparlanti con diaframma in grafene per un audio limpido e bilanciato. Gli occhiali si collegano allo smartphone e supportano i comandi vocali. Per quanto riguarda i controlli fisici touch, quesi sono posizionati sull'asta; infine è presente una batteria ricaricabile da 120 mAh, per un'autonomia di circa 4 ore.

Crediti: Lenovo

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate agli occhiali Lenovo Lecoo C8.

