TikTok sfida Apple Music e Spotify con un nuovo servizio di streaming musicale

Dopo aver rivoluzionato i social network con i video brevi, TikTok si appresta a sfidare colossi come Apple Music e Spotify con un nuovo servizio interamente dedicato allo streaming di contenuti multimediali. Dopo aver utilizzato la musica nei video, TikTok Music permetterà agli utenti di ascoltare le canzoni complete grazie a questo nuovo servizio disponibile momentaneamente in soli due paesi del mondo.

TikTok Music arriva in Brasile e Indonesia per sfidare o colossi della musica in streaming

Crediti: TikTok

ByteDance ha annunciato oggi l'arrivo di TikTok Music in Brasile e Indonesia: un nuovo servizio di streaming musicale a cui si può accedere con il proprio account TikTok e tramite un abbonamento ascoltare le canzoni delle più grandi etichette discografiche come Universal Music, Warner Music e Sony Music. L'applicazione permette di ascoltare le versioni complete dei brani utilizzati nei celebri balletti del social dei video brevi, accedendo in tempo reale anche ai testi.

L'abbonamento ha un costo di circa 3.50$ al mese in Brasile e Indonesia, ma non sembra essere previsto alcun piano gratuito (neanche con l'ascolto delle pubblicità dopo ogni canzone come avviene per Spotify). Il marchio TikTok Music è stato già registrato negli Stati Uniti nel 2022, è probabile quindi sia solo questione di tempo prima che il servizio si diffonda anche in altri paesi.

Spotify e Apple Music, quindi, hanno un nuovo competitor che potrebbe far gola ai più giovani: l'integrazione con il social network infatti potrebbe convincere tanti utenti a sottoscrivere un abbonamento per mantenere tutti i propri servizi in una sola app.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le