Lenovo Legion Y700 è il tablet da gaming compatto e potente, quasi a metà prezzo

Nonostante il settore dei gaming phone sta vivendo un calo, in realtà l'attenzione degli appassionati non è calata ma ha cominciato a virare verso soluzioni ancora più mirate. Non a caso il brand cinese Lenovo ha pensato bene di lanciare sul mercato un tablet da gaming performante ma dotato di dimensioni compatte, con un occhio alla portabilità. Lenovo Legion Y700 è un dispositivo potente, in grado di dare grandi soddisfazioni sia ai gamer che agli utenti in cerca di un tablet affidabile e in grado di riprodurre al meglio i contenuti multimediali.

Lenovo Legion Y700 è in sconto a -44% su TomTop: il tablet da gaming da comprare adesso

Il tablet Lenovo Legion Y700 nasconde la sua anima da gaming: il design è sobrio ed elegante, senza alcuni eccessi estetici tipici della categoria. Nonostante l'aspetto distinto ha tutte le carte in regola per piacere ai gamer. Si tratta di un modello con un display da 8,8″ con risoluzione 2.5K, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e 500 nit di luminosità di picco. Insomma, un dispositivo compatto e perfetto da portare in giro, ma che non rinuncia ad un'esperienza visiva top. Anche l'audio non scherza, grazie alla presenza di speaker stereo JBL.

Il cuore del terminale è lo Snapdragon 870, con 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1; il tutto è alimentato da una batteria da 6.550 mAh con ricarica da 45W. Presente all'appello il Wi-Fi 6 (per giocare con la massima stabilità) e un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore.

Il tablet da gaming Lenovo Legion Y700 è in offerta lampo su TomTop a soli 344€ (con un risparmio del 44%), ma solo per un periodo limitato di tempo (e solo un numero limitato di unità). Il dispositivo beneficia della spedizione gratis: un dettagli aggiuntivo che lo rende ancora più appetibile!

