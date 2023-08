OnePlus spiega come userà l’AI generativa su smartphone

Le vendite di smartphone continuano a peggiorare di anno in anno, il 2023 sarà quello peggiore nell'ultimo decennio e aziende come OnePlus stanno cercando di capire come risollevare le proprie sorti. Una delle chiavi di volta potrebbe rivelarsi l'intelligenza artificiale generativa: prodotti come ChatGPT, Photoshop AI e Midjourney hanno scoperchiato il vaso di Pandora, e adesso l'AI generativa potrebbe diventare la nuova killer app da mobile.

AI generativa su smartphone: ecco le idee proposte alla community da OnePlus

Per affrontare la conversazione, la divisione sperimentale OneLab di OnePlus ha proposto un sondaggio alla sua community in cui ha lanciato alcune idee su come utilizzare l'AI generativa:

Short Video Creator – genera automaticamente brevi video sulla base di prompt testuali, immagini e clip forniti dall'utente

Fact Checker – controlla se un contenuto è vero o è una bufala e se un'immagine è generata tramite AI

Personalized Educational Content – genera contenuti educazionali personalizzati sulla base delle abilità e motivazioni dell'utente

Autofill Extension for Job Hunting – crea automaticamente il tuo profilo lavorativo, personalizza il curriculum vitae, compila moduli in base alle descrizioni delle offerte di lavoro e offre preparazione ai colloqui simulando interviste tramite Assistente

Learn More Extension – cerca termini all'interno di pagine web o della libreria personale, fornendo riassunti generati tramite AI

Caption Generator for Content Creator – genera narrazioni su misura in base alle foto scelte

Le idee proposte da OnePlus sono complete di immagini dimostrative, ma manca tutta una serie di dettagli che aiuti a capire il grado di fattibilità per la compagnia. Per esempio, non è dato sapere se esista un modello LLM sviluppato da OnePlus e su cui basare queste idee o se la compagnia preferisca affidarsi a modelli già esistenti come GPT di OpenAI; non è nemmeno da escludere che la casa madre OPPO ne stia sviluppando uno che possa poi utilizzare a cascata sui suoi sub-brand (Realme compresa).

Di sicuro, Xiaomi è stata la prima a dare dimostrazione pubblica del suo modello LLM, Samsung potrebbe essere la prossima a farne sfoggio e anche Qualcomm sta collaborando con Meta per portare l'AI generativa su smartphone e dare un senso a 24 e oltre GB di RAM che stanno arrivando sui telefoni.

