ANBERNIC RG351V è la retro console che strizza l’occhio al Game Boy

La retro console ANBERNIC RG351V si ispira ad uno dei prodotti più iconici della storia videoludica ed arriva con un prezzo contenuto: andiamo a scoprire le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente con un occhio di riguardo alla spedizione dall'Europa (sempre gradita, per la massima celerità)!

Codice sconto ANBERNIC RG351V: la retro console per i Nintendari più nostalgici

Crediti: ANBERNIC

Se siete degli appassionati di Nintendo allora non potrete non notare la grande somiglianza tra ANBERNIC RG351V e lo storico Game Boy, seppur con qualche differenza stilistica (specialmente nelle colorazioni). La retro console strizza l'occhio ai nostalgici e lo fa con un design iconico; a questo si aggiungono delle dimensioni compatte ed uno schermo IPS da 3,5″ con risoluzione 640 x 480 pixel. Un dispositivo perfetto da portare in giro e da maneggiare, per giocare praticamente ovunque.

Ovviamente è presente un'ampia compatibilità con una miriate di piattaforme (NDS, N64, PSP, PSX, DC, GBA, SMS e tante altre ancora). La batteria da 3.900 mAh garantisce un'autonomia di circa 6 ore mentre lato memorie sono presenti 1 GB di RAM e 16 GB di storage (non manca lo slot per le micro SD). La retro console è mossa da un chipset RK3326, con GPU Mali G31 MP2; non manca poi il WiFi integrato (come indicato sia nel sito del produttore che nei commenti degli utenti).

Crediti: ANBERNIC

La migliore occasione per risparmiare sulla retro console ANBERNIC RG351V arriva da Banggood, con un codice sconto dedicato: il prezzo scende a 87€ e c'è anche la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

