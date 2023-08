De dopo i tanti prodotti di Proscenic che abbiamo provato siamo giunti ad una “certezza”, è che il brand ormai si è consolidato come uno dei migliori in quanto a qualità prezzo, nel mondo dei robot aspirapolvere e lavapavimenti.

E quando si trovano prodotti che danno molto più di quello che in realtà costano, è sempre bene per l'utente soprattutto se si gode della garanzia di Amazon, piattaforma principale di vendita per Proscenic.

Ma probabilmente con il Proscenic M9 si è fatto qualche passo in avanti, soprattutto per il rapporto qualità prezzo. E sapete perché? È l'unico robot aspirapolvere e lavapavimenti a meno di 500 euro, dotato di due mop rotanti per il lavaggio.

Recensione Proscenic M9: robot con doppio panno rotante per lavare, a meno di 500 euro

Design e materiali

Se conoscete i prodotti del brand, allora nel design del Proscenic M9 non noterete nulla di rivoluzionario. Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti continua a portare con sé il tipico aspetto di tutti i prodotti dell'azienda, con forme semplici e senza alcun elemento estetico di spicco.

Tutto il robot è realizzato con un policarbonato molto solido di un colore scuro piuttosto elegante, e nella parte centrale del robot è presente la tipica torretta laser utilizzata per la mappatura 3D che sfrutta un sensore LiDAR 5.0 per la mappatura di casa.

Sempre nella parte superiore è presente un pannello con i tasti di controllo dell'aspirapolvere, che non sono touch e permettono di gestirne il funzionamento e di farlo ritornare alla base di ricarica. Inferiormente poi, ci sono due ruote super-carrozzate (in grado di superare ostacoli alti fino a 1.8 cm), la spazzola centrale e l'unica spazzola laterale.

Ed è proprio inferiormente che si trova la grande novità del Proscenic M9: al posto del tipico mop che accompagna praticamente tutti i modelli venduti in questa fascia di prezzo, il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti fa spazio a due spazzole ricrolari ruotanti, con le quali assicura un lavaggio molto più accurato.

Molto semplice anche il design della base di autosvuotamento. Il colore è identico a quello del robot principale e il punto di aspirazione è posizionato nella zona anteriore, al centro dei due connettori per la ricarica. Superiormente è presente un Led di stato, accanto al quale sono stati posizionati due tasti touch. La zona superiore della torretta si apre: al suo interno va inserito il sacchetto per lo sporco da 2.5L che ha una durata massima di 60 giorni.

Il contenitore per acqua e polvere è unico: è combinato e riesce a contenere 240 ml di polvere e 250 ml di acqua. Quindi sì, non è tra i più capienti in circolazione di certo, ma il robot si auto-pulirà al termine di ogni sessione. L'unico vero limite potrebbe essere quello di dover riempire l'acqua con più costanza, ma la capienza del serbatoio ne garantisce un'autonomia buona anche in appartamenti che superano i 150 mq.

App e funzionalità

La gestione del Proscenic M9 avviene tramite l'applicazione Proscenic Home, ossia quell'app con cui l'azienda ha pensato di accentrare tutti i dispositivi del suo ecosistema, un po' come fa Xiaomi, e che nel tempo è migliorata tantissimo.

Dopo aver effettuato la connessione alla rete senza fili e la prima mappatura della casa, che vi consiglio di fare eliminando tutti gli eventuali ostacoli che potrebbe trovare il robot aspirapolvere nel suo cammino, il controllo delle diverse modalità di lavaggio e aspirazione, tutte le funzionalità integrate nel robot aspirapolvere si possono modificare e gestire con estrema semplicità.

Una volta creata la planimetria della casa, tramite l'applicazione si potranno impostare dei muri virtuali (oltre i quali il robot non procederà), oppure escludere delle intere zone della casa. Grazie al sistema di mappatura 3D, la planimetria viene generata con una buona precisione e l'applicazione è in grado di suddividere, in via del tutto autonoma, le varie stanze della casa.

Nell'applicazione è inoltre possibile gestire le pulizie programmate, controllare il resoconto delle pulizie e lo stato di usura degli accessori (come filtro e spazzole) ed accedere ad una guida che aiuterà l'utente all'associazione con Alexa, in modo da gestire la pulizia anche con la voce.

Potenza d'aspirazione e qualità della pulizia – Proscenic M9

d animare il Proscenic M9 ci pensa un motore in grado di garantire una potenza d'aspirazione di 4500 Pa, un altro valore ben più alto rispetto alla media della fascia di mercato: tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti a meno di 500 euro, sono pochi i modelli che riescono a raggiungere questa potenza d'aspirazione.

E c'è poco da dire sulla qualità della pulizia: il Proscenic M9 è in grado di aspirare praticamente qualsiasi cosa, e di farlo con grande precisione grazie al sistema di navigazione che crea una planimetria precisa della casa e che permette al robot di riuscire a superare gli ostacoli in maniera quasi “elegante”, evitando addirittura le frenate brusche.

Quello che mi sarebbe piaciuto vedere però, è una seconda spazzola laterale: il Proscenic M9 è dotato praticamente di due spazzole, quella centrale e una singola laterale, che a parer mio avrebbero ottimizzato ancora di più la pulizia se fossero state accompagnate da una terza.

In quanto a lavaggio dei pavimenti, una cosa è certa: quello del Proscenic M9 è molto più completo rispetto ai suoi diretti concorrenti e il sistema a doppio mop rotante è molto più efficace rispetto al classico panno.

Vero è però che, dato il prezzo molto economico, qualche differenza rispetto ai modelli top di gamma (che arrivano a costare anche più di 1000 euro) c'è: innanzitutto le due spazzole sono più piccole in diametro e lasciano una piccola fascia di pochi centimetri lungo i battiscopa dove, purtroppo, non avverrà il lavaggio ma solo l'aspirazione.

Poi si tratta di un robot aspirapolvere che non è in grado di rilevare i tappeti il che vuol dire che, qualora si avessero in casa, bisognerà impostare nell'app delle zone di divieto perché altrimenti il dispositivo ci passerebbe sopra senza bloccare il flusso d'acqua.

Autonomia della batteria

La batteria del Proscenic M9 è una 5200 mAh che garantisce al robot poco meno di tre ore di autonomia nella modalità silenziosa. Performance che ho riscontrato anche nella vita di tutti i giorni: per pulire un ambiente di circa 100 mq, con la massima potenza di aspirazione, il Proscenic M9 ha consumato la batteria del 45%, il che mi lascia ben sperare sulla veridicità delle promesse fatte dall'azienda.

Prezzo di vendita e conclusioni

Il prezzo di vendita del Proscenic M9 è di 549,00 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo su Amazon in sconto a 472,00 euro (fino al 30 settembre 2023): ricordatevi però di attivare il coupon direttamente nella pagina del prodotto ed aggiungere quello nella descrizione del box.

Ed è una cifra niente male considerando la presenza della base di auto-svuotamento e i due mop rotanti. La sua punta di diamante è comunque l'ottimo sistema di aspirazione che, unito ad una tecnologia più efficiente per il lavaggio, lo rende uno dei modelli con le performance migliori nella sua fascia di prezzo.



N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le