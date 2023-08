Xiaomi promette aggiornamenti come Samsung, ma solo per uno smartphone

Uno degli aspetti più controversi del mondo Android riguarda la politica degli aggiornamenti, da sempre al centro di polemiche (anche particolarmente accese). Tuttavia col tempo le cose sembrano migliorare, sopratutto quando si parla di dispositivi di fascia alta, ovvero modelli caratterizzati da prezzi non proprio accessibili a tutti. I passi avanti ci sono stati per tanti brand cinesi e non, anche guardando a Xiaomi, e proprio la casa di Lei Jun torna sotto i riflettori con una novità: la sua politica di aggiornamenti si allinea a quella di Samsung ma purtroppo si tratta di un'esclusiva dedicata ad un solo smartphone.

Xiaomi ha allineato la sua politica di aggiornamenti a quella di Samsung, ma vale solo per Redmi K60 Ultra

Crediti: Xiaomi

Il fortunato è Redmi K60 Ultra, il nuoto top di gamma della costola di Xiaomi lanciato di recente: il dispositivo avrà una politica di aggiornamenti estesa rispetto al solito ed allineata a quella di Samsung. Il dispositivo avrà quindi quattro major update di Android e 5 anni di patch di sicurezza, in linea con i principali modelli della gamma Galaxy. Ovviamente citiamo Samsung perché l'azienda asiatica è sempre soddisfacente in fatto di aggiornamenti, ma ricordiamo che anche i top targati Find X e OnePlus hanno iniziato a seguire questa via. Comunque per quanto riguarda l'occidente siamo ancora indietro dato che Xiaomi 13 e 13 Pro offrono 3 anni di update Android e 5 per la sicurezza.

Crediti: Xiaomi

Sebbene l'annuncio sul social cinese Weibo non specifichi effettivamente il numero di update della MIUI dedicati a Redmi K60 Ultra, resta sempre un passo avanti fondamentale. Inoltre il nuovo top di gamma Redmi dovrebbe debuttare in versione Global come Xiaomi 13T Pro. Magari – ma qui siamo nel campo delle ipotesi – il flagship di Xiaomi per l'occidente avrà lo stesso numero di aggiornamenti della controparte cinese. Ovvio che si tratta di un'ipotesi e nulla più: la parola finale spetta sempre alla casa di Lei Jun.

La politica di aggiornamenti di Xiaomi è sempre stata molto discussa anche se nel corso degli anni ci sono state varie migliorie. Comunque, se volete sapere qual è il produttore Android che aggiorna di più potete dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato.

