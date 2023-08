Nothing OS 2.0 anche per Phone (1): il lancio è dietro l’angolo

Di recente il brand indie del momento ha presentato al mondo il suo secondo smartphone, Phone (2) ed ha anche annunciato un sub-brand economico (chiamato CMF). Inoltre ci sono state tante novità lato software, con il debutto di una nuova interfaccia migliorata. Ma quando arriva l'aggiornamento a Nothing OS 2.0 per il modello Phone (1)? L'azienda svela il periodo di rilascio e non è poi così lontano.

Nothing Phone (1) è pronto a ricevere l'aggiornamento a OS 2.0: Carl Pei conferma il periodo d'uscita

La presentazione di Phone (2) è avvenuta a luglio, con a bordo la nuova Nothing OS 2.0, ultima incarnazione dell'interfaccia proprietaria del brand. Questa ha portato con sé varie novità pur basandosi su Android 13: ci sono state migliorie in termini di estetica ed usabilità e ovviamente non manca il classico stile minimale della compagnia. Proprio ad agosto abbiamo avuto il rilascio della versione 2.0.2, con ulteriori aggiunte.

Crediti: Nothing

L'ultimo smartphone della compagnia è ormai in vendita, sappiamo già quali sono le novità lato software ed ora arriva la risposta ad una domanda importante per gli utenti più affezionati. Quando arriva l'aggiornamento a Nothing OS 2.0 per il primo Phone (1)? Carl Pei ha confermato in precedenza che il rilascio è in programma entro fine agosto ed ora veniamo a sapere che la tabella di marcia sarà rispettata. L'account ufficiale del brand conferma ancora una volta che l'aggiornamento arriverà la prossima settimana, come anticipato dal CEO.

The wait is almost over.



We've been cooking up Nothing OS 2.0 for Phone (1), and as promised it'll be out next week. https://t.co/7UOnkTaYMP — Nothing (@nothing) August 22, 2023

Non appena sarà disponibile l'update non mancheremo di segnalarvelo; nel frattempo, vi ricordiamo l'uscita della prima beta dedicata ad Android 14, pubblicata a maggio. C'è spazio anche per il nuovo Nothing Phone (2): se volete saperne di più, eccovi il nostro approfondimento dedicato.

