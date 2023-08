CMF by Nothing è il nuovo sub-brand economico: ecco le novità e i primi prodotti in arrivo

Era nell'aria già da un po' di tempo, vista l'esistenza di un marchio registrato, ma ora è ufficiale. Nothing, la compagnia nata dall'ex di OnePlus Carl Pei, fa un ennesimo passo avanti e segue la scia di tante aziende rivali: tramite un video dedicato al Community Update ha annunciato la nascita del suo sub-brand. CMF by Nothing nasce come costola della casa madre e offrirà prodotti tech di varie tipologie, a prezzi contenuti.

CMF by Nothing: cos'è e quali saranno i prodotti in arrivo per il nuovo sub-brand

Nothing Watch Concept – Crediti: Yanko Design

Ma quali sono le novità di CMF by Nothing? È lo stesso Carl Pei ad annunciarle: il nuovo marchio della compagnia sarà più conveniente di Nothing stesso e offrirà prodotti di una qualità difficile da trovare in questo segmento di prezzo. Viene fatto riferimento ad un design particolare, ma al momento non è dato di sapere se i dispositivi targati CMF avranno lo stesso stile dei modelli principali (con una scocca trasparente che lascia intravedere parte dei componenti interni, posizionati ad arte) oppure se la compagnia introdurrà un nuovo look.

I primi due prodotti targati CMF by Nothing arriveranno entro la fine dell'anno: si tratterà di uno smartwatch e di un paio di auricolari (probabilmente true wireless). Il capo di Nothing rassicura gli utenti e sostiene che i nuovi articoli del sub-brand riceveranno la stessa attenzione dei prodotti della serie principale (per quanto riguarda l'esperienza utente ed il funzionamento). Tuttavia CMF sarà gestito da un team separato, in modo da non generare interferenze e problemi di sovrapposizione tra i prodotti dei due marchi.

Come anticipato anche in apertura, in realtà l'esistenza di CMF by Nothing è nota già da diverso tempo: l'azienda ha registrato il marchio già a marzo di quest'anno e successivamente è emersa anche la certificazione dedicata al primo smartwatch del brand. Ora non resta che attendere ulteriori dettagli per saperne di più sui nuovi prodotti in arrivo!

