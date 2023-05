Nothing Phone (1) si aggiorna ad Android 14 Beta | Download

Come da calendario, il Google I/O 2023 ha dato via al rilascio delle prime ROM Android 14 Beta, e fra i primi smartphone a trarne beneficio c'è Nothing Phone (1). D'altronde parliamo di uno dei telefoni dal software meno personalizzato e quindi più incline ad adattarsi rapidamente agli aggiornamenti Android, grazie all'esperienza quasi stock della Nothing OS. Gli sviluppatori Nothing hanno quindi annunciato la disponibilità dell'aggiornamento: vediamo quali sono le novità e come scaricarlo e installarlo.

L'aggiornamento ad Android 14 Beta è già disponibile per Nothing Phone (1)

Premessa: Android 14 Beta non è un aggiornamento indicato per tutti, anzi. Essendo una ROM Beta, ne è consigliato l'utilizzo solamente se si sa cosa si sta facendo, visto che si può incappare in problemi più o meno invalidanti. Ecco quali sono i bug noti al momento:

Impossibile registrare le impronte digitali

Riconoscimento facciale non disponibile

Funzionalità Glyph non disponibili

Condivisione della batteria non disponibile

Modalità Ritratto e Slow-Motion non disponibile nell'app Fotocamera

App Nothing Weather e Nothing X non preinstallate

Connessione dello schermo al televisore non disponibile

Come potete capire, quindi, per il momento installare Android 14 Beta su Nothing Phone (1) significa invalidarne il normale utilizzo, ed è consigliato farlo solamente se si ha un altro smartphone da utilizzare come telefono quotidiano. In tal caso, ecco il link al download:

Scarica Android 14 Beta per Nothing Phone (1)

Come installare Android 14 Beta

Vai al menu “Impostazioni > Informazioni sul telefono > Informazioni sul software” per confermare che il tuo sistema è stato aggiornato all'ultima versione (Nothing OS 1.5.4). In caso contrario, accedi a “Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema” per controllare la presenza di aggiornamenti. Qualora non fosse disponibile, potete scaricarlo e installarlo manualmente dal nostro articolo.

Crea una cartella “ota” nella directory della memoria interna del dispositivo.

Copia il pacchetto Android 14 nella cartella “ota“.

Apri l'app Telefono e digita il seguente codice: *#*#682#*#*.

Si aprirà lo strumento di aggiornamento locale: nell'elenco a discesa visualizzato seleziona il pacchetto di aggiornamento appena copiato.

Tocca il pulsante “Directly apply OTA from selection” per avviare l'aggiornamento.

Al termine dell'installamento, conferma il riavvio del telefono.

Come tornare ad Android 13 (Rollback)

Qualora voleste tornare da Android 14 Beta alla versione stabile di Android 13, potete eseguire la procedura di rollback (e conseguente formattazione della memoria). La procedura è la medesima, ma anziché il pacchetto di Android 14 dovrete installare il seguente:

Scarica il pacchetto Rollback

