Lenovo SH1: le cuffie sportive wireless sono imperdibili a questo prezzo

Se avete bisogno di un nuovo paio di cuffie wireless per fare sport, sarete felici di sapere che la nuova offerta lampo di TomTop vi permetterà di portare a casa un ottimo modello firmato Lenovo ad un prezzo davvero eccezionale. Con meno di 11€, infatti, potrete far vostre le Lenovo SH1 che garantiscono una buona resa musicale con un’autonomia stellare: ben 12 ore!

Lenovo SH1 è un modello di cuffie con design ad archetto, dotato di connessione Bluetooth 5.0 a basso consumo energetico che migliora l’autonomia. La batteria integrata da 110 mAh, infatti, garantisce ben 12 ore di riproduzione continua grazie alla quale è possibile portare a termine la propria sessione di allenamento senza la preoccupazione che le cuffie possano scaricarsi.

La riproduzione musicale è affidata ad un driver da 14.2 millimetri che garantisce un suono dettagliato e preciso, mentre la certificazione IPX5 protegge il dispositivo dagli schizzi di acqua e sudore. Le cuffie, inoltre, sono dotate di magnete per agganciarsi facilmente tra di loro ed impedire l’aggrovigliamento del cavo dell’archetto.

Le cuffie Lenovo SH1 sono disponibili al prezzo di 10.97€ grazie alla nuova offerta lampo di TomTop che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre e-commerce online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!