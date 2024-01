Redmi A3 certificato: il nuovo entry level Xiaomi si fa più vicino

Aggiornamento 12/01: il nuovo budget phone di Redmi ha ricevuto un’ennesima certificazione e il lancio sembra ormai imminente. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Xiaomi si prepara a lanciare Redmi A3, un nuovo entry level che sarà sicuramente caratterizzato da specifiche basilari ed un design essenziale (e colorato), proprio come il suo predecessore. Ecco che cosa sappiamo finora, grazie alle varie certificazioni che hanno cominciato a fare capolino in rete.

Redmi A3: spuntano i primi dettagli sul prossimo budget phone di Xiaomi

Redmi A2 – Crediti: Xiaomi

Il nuovo budget phone di Xiaomi è stato certificato con la sigla 23129RN51X presso vari enti. Per fortuna è presente anche il nome commerciale, che svela appunto che si tratterà del prossimo Redmi A3. La gamma A rappresenta la fascia di ingresso nel mondo degli smartphone del brand cinese, quella entry level. Al momento non ci sono dettagli sulle specifiche tecniche e le uniche informazioni che possiamo dedurre riguardano la connettività (4G LTE) e il periodo d’uscita (presumibilmente, nel corso dei prossimi mesi). Ricordiamo che al momento Xiaomi è impegnata nel lancio della serie Redmi Note 13 in Europa.

Crediti: NBTC

Il telefono arriverà sia in Cina che nei vari mercati Global: in dettaglio interessante ci arriva dalla certificazione BIS per l’India. Il terminale compare con la 23129RN51H ma sopratutto con il brand Redmi e POCO; quindi il modello internazionale dovrebbe cambiare marchio in base al mercato in cui verrà commercializzato.

Crediti: TDRA

Per ora non ci sono informazioni sul design e le specifiche di Redmi A3, quindi dovremo pazientare fino ad un annuncio ufficiale o a nuove indiscrezioni. Il precedente Redmi A2 (lanciato anche in versione A2+) è stato presentato anche in Italia ed offre uno schermo da 6,52″ con notch a goccia, un chipset Helio G36, 2/3 GB di RAM e 32 GB di storage, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 10W e una fotocamera da 8 MP. È molto probabile che anche il suo successore manterrà un comparto tecnico basilare, per avere un prezzo particolarmente economico (A2 è attualmente in vendita a 79€).

