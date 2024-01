Lo speaker BlitzWolf da 100W con LED RGB è l’anima della festa: ora in sconto a 53€!

Siamo nel pieno dell’inverno e forse pensare a feste in spiaggia e party all’aperto non è esattamente l’ideale. Tuttavia perché farsi trovare impreparati quando capiterà l’occasione? Se sei un inguaribile festaiolo puoi cominciare a prepararti già da ora: lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA3 promette party a tutto volume grazie ad una potenza di ben 100W, ad un prezzo accessibile (specialmente se in offerta con codice sconto).

Codice sconto BlitzWolf BW-WA3: tanta potenza ad un prezzo contenuto

In precedenza abbiamo recensito il fratello maggiore Pro, speaker caratterizzato da una potenza maggiore e più batteria. Non pensate che BlitzWolf BW-WA3 sia da meno: parliamo di un altoparlante Bluetooth con una potenza di 100W, bassi profondi, Quad Driver e doppio diaframma, luci LED RGB, certificazione IPX5 e tanta batteria (5.000 mAh), ad un prezzo super piccante.

Lo speaker da 100W di BlitzWolf sarà l’anima delle tue feste in spiaggia (ebbene sì, guardiamo già all’estate) ma se punti al massimo allora ti segnaliamo che è possibile associare due altoparlanti wireless per un suono stereo ancora più potente. In questo modo potrai far festa a tutto volume, con la solita qualità a cui ci ha abituato il brand asiatico.

La miglior occasione per lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA3 arriva da Banggood, con un codice sconto dedicato e la spedizione gratis: un’occasione imperdibile, dato che il nuovo coupon fa scendere il prezzo a soli 53,9€! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

