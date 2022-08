Recensione BlitzWolf BW-WA3 Pro: il beat è di quelli forti

Che si tratti di avere un impianto audio sulla propria scrivania oppure avere la propria musica anche in vacanza e non si vuol usare le cuffie, è importante avere una cassa audio come si deve. Ed è quello che si è dimostrato essere lo speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA3 Pro, protagonista di questa recensione: ma in cosa ci avrà colpiti?

Recensione BlitzWolf BW-WA3 Pro | Speaker Bluetooth

Contenuto della confezione

La confezione dello speaker Bluetooth BlitzWolf BW-WA3 Pro è molto semplice, ma con tutto il necessario per utilizzare il dispositivo. Infatti, troviamo una tracolla per trasportarla, un cavo di ricarica USB Type-C ed un cavo AUX.

Design e materiali

La cassa BlitzWolf si presenta piuttosto robusta e con trame rinforzate nel look. I materiali utilizzati si dividono tra policarbonato, silicone e alluminio, che tra i vari subwoofer, i LED laterali e tutte le componenti ci porta un peso di oltre due chili e mezzo. Non per questo però è difficile da portare. Comoda la certificazione IPX5.

Funzioni e qualità audio

Prima di capire come suona lo speaker BW-WA3 Pro, bisogna partire dalle sue funzioni e caratteristiche. Partiamo dal fatto che sono presenti tasti fisici sulla parte superiore, dunque non dovrete temere che lo sfioramento possa non trovare il controllo richiesto. Tra questi, troviamo un ottimo sistema di equalizzazione, ma anche la modalità TWS per creare un sonoro stereo. Quanto alla connettività, questa è completa perché, oltre al Bluetooth, troviamo quella USB, MicroSD e AUX, quindi c'è davvero l'imbarazzo della scelta e nel Bluetooth abbiamo trovato una connessione molto stabile.

Passando alla parte audio, c'è da dire che che siamo soddisfatti. I 120W totali che ci troviamo di fronte sono ben distribuiti grazie ai quattro tweeter presenti, due per le frequenze alte e due per i bassi. Proprio i bassi sono il punto di forza di questa cassa, che si difende molto bene in alcuni generi musicali. L'equalizzazione aiuta nel caso sceglieste di ascoltare un podcast o comunque dove la voce è dominante. Non male anche l'equalizzazione 3D che dà spazialità all'audio, sebbene forse sia meglio utilizzarla in modalità TWS. Molto carino il fatto che i LED RGB vadano a ritmo di musica o di voce, danno un senso di festa interessante.

Autonomia

Il lato autonomia è sicuramente molto interessante da analizzare. Non tanto perché la batteria da 16.000 mAh garantisce fino a 15 ore consecutive di ascolto, ma perché è possibile utilizzare lo speaker come un power bank per il nostro smartphone. Niente di esagerato in termini di ricarica, ma in casi estremi mentre siete fuori, va più che bene.

Recensione BlitzWolf BW-WA3 Pro – Prezzo e conclusioni

Che dire, dunque, in conclusione a questa recensione? Per chiudere tutto il discorso, bisogna parlare del prezzo di questo speaker Bluetooth. Il BlitzWolf BW-WA3 Pro costa poco sotto i 90€ sullo store di Banggood (spedito da Europa in pre-ordine) e si propone come un dispositivo mirato a contesti di festa o comunque votati al divertimento un po' più movimentato. I bassi sono veramente potenti e quindi per chi apprezza questo tipo di sound può aver pane per i suoi denti. Vi lasciamo il link all'acquisto, qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il