Con la nuova corda smart di Xiaomi YouPin allenarsi è più divertente ed efficace!

La corda per saltare è tra le attrezzature sportive più semplici, popolari ed efficaci. Si dice che saltare la corda migliori l'equilibro, la coordinazione e la resistenza, oltre a rendere più forti i muscoli delle braccia, delle spalle, della schiena e degli addominali. Con questo nuovo gadget proveniente da Xiaomi YouPin, potrete portare il vostro allenamento ad un livello superiore. Si tratta di una corda per saltare con sensori integrati e uno schermo LCD che mostra alcune statistiche sull'allenamento. Ecco i dettagli!

Saltare la corda non è mai stato così divertente ed efficace con la nuova corda Xiaomi YouPin

Cordless Electronic Skipping Rope è un prodotto che arriva dalla nota piattaforma di crowdfunding di proprietà di Xiaomi, ovvero YouPin. Ideale sia per gli allenamenti all'aria aperta che in palestra o a casa, questa corda per saltare integra dei sensori nei manici in grado di raccogliere una serie di informazioni sull'allenamento, come il conteggio dei salti e la velocità.

Questi dati vengono poi mostrati sullo schermo LCD integrato su uno dei manici della corda, per cui sarà sempre possibile monitorare le proprie prestazioni potendo contare su di una tecnologia precisa. I manici sono realizzati in materiale di alta qualità e presentano dei cuscinetti che assicurano che la corda ruoti facilmente, oltre a consentire una velocità di salto più alta rispetto a quella di una comune corda per saltare.

Se siete interessati, la corda per saltare Cordless Electronic Skipping Rope di Xiaomi YouPin può essere acquistata in offerta ad un prezzo davvero ottimo per un gadget che può risvoltare l'efficacia dei vostri allenamenti. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

