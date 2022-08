Joya Espresso Machine: la carica del caffè al bar direttamente a casa

A quanti piace darsi la carica giusta con un bel caffè espresso nel proprio bar di fiducia prima di andare a lavoro o all'università? Ma se volessimo che questa carica arrivasse quando siamo a casa? Grazie alla macchina del caffè Joya Espresso Machine questo è possibile, soprattutto se è in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying, che ve la spedisce anche da Europa.

Joya Espresso Machine: come risparmiare sulla macchina del caffè in offerta

La macchina del caffè di Joya si presenta in una versione miniaturizzata di quella che possiamo vedere al bar, avendo tra l'altro le stesse funzioni di erogazione. Infatti, è possibile fare, oltre al classico espresso, anche cappuccino, latte macchiato, caffè freddo e molte bevande simili. Questo perché c'è la possibilità di schiumare il latte quando serve.

Guardando ai dati tecnici, abbiamo un limite di pressione fino a 20 Bar, ma anche un serbatoio d'acqua da 1.5 Litri, utile per fare un ottimo numero di caffè prima di riempirlo di nuovo. Presenti inoltre sistemi di protezione contro il surriscaldamento e sovrappressione. Per controllare la pressione inoltre, è presente un barometro che indica anche il parametro PSI. Infine, è anche realizzata in materiali molto resistenti, essendo costituita in acciaio inossidabile.

Se volete acquistare la macchina per il caffè Joya Espresso Machine, potete rifarvi all'offerta di Geekbuying con codice sconto, così da acquistarla ad un ottimo prezzo. Senza dimenticare la comodità di riceverla dai magazzini europei dello store. Trovate il box con il Coupon qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

