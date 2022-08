Nothing Phone (1) Lite: spunta un inedito modello economico

Non è passato nemmeno un mese dalla sua presentazione ufficiale ma già si parla della presunta esistenza di un Nothing Phone (1) in versione Lite. Lo svela una fonte anonima indiana, secondo cui la neonata compagnia di Carl Pei starebbe già preparando il suo secondo smartphone. Un modello più economico ma che si distanzierebbe dallo smartphone principale per due differenze principali: vediamo quali dovrebbero essere le sue specifiche tecniche.

Nothing Phone (1) Lite sta arrivando? Ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Non abbiamo ancora nessuna immagine di Nothing Phone (1) Lite, ma secondo questa fonte l'estetica rappresenterebbe uno dei punti di differenza principali. Questo modello sarebbe privo LED e Glyph Interface: al loro posto ci sarebbe un retro in semplice vetro, anche se non è chiaro se continuerebbe a essere o meno trasparente. Le dimensioni rimarrebbero sostanzialmente le stesse, visto che rimarrebbe lo stesso schermo AMOLED HDR10+ 10-bit da 6,55″ Full HD+ (2.400 x 1080 pixel) a 120 Hz e la stessa certificazione IP53.

Specifiche tecniche

Nonostante sia una variante più economica, Nothing Phone (1) Lite manterrebbe invariato il SoC, cioè lo Snapdragon 778G+ di Qualcomm. Ricordiamo che è una soluzione a 6 nm TSMC con CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,5 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) e GPU Adreno 642L. La connettività comprenderebbe sempre supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e GPS a doppia banda; per le memorie, invece, si parla di un taglio minimo che partirebbe da 6/128 GB anziché gli 8/128 GB del modello di riferimento.

Se si guarda alla batteria, poi, si salirebbe da 4.500 a 5.000 mAh, con ricarica rapida a 33W e con tanto di caricatore in dotazione da 42W. Tuttavia, niente ricarica wireless. Per concludere, il comparto multimediale rimarrebbe invariato, con una doppia fotocamera da 50+50 MP f/1.88-2.2 con sensore Sony IMX766 con OIS e grandangolare ma una selfie camera punch-hole da 16 MP.

Prezzo e data

Stando a quanto trapelato, il prezzo di Nothing Phone (1) Lite partirebbe da circa 24.999 Rs in India: considerato che il modello base parte da 32.999 Rs, in Italia costerebbe attorno ai 350/400€.

