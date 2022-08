Nothing Phone (1) Lite esiste davvero? Carl Pei risponde

In questi giorni abbiamo visto sul web alcune rivelazioni in merito ad un possibile Nothing Phone (1) Lite, ipotetico modello minore della neonata gamma di smartphone del brand. E visto che se ne sta parlando da allora, il fondatore dell'azienda, Carl Pei, ha voluto chiarire la situazione in merito.

Nothing Phone (1) Lite arriva o no? La risposta del brand per ora è chiara

Come nasce la risposta di Carl Pei in merito al Phone (1) Lite? Il dirigente riprende quelle che sono tutte le news circolate in merito a questo possibile smartphone, che sembrava avere già una sua fisionomia tra design, specifiche tecniche, anche interessanti e anche in merito al prezzo. In realtà, pare che per quanto credibile, il secondo telefono di Nothing non sia quello che pensiamo.

Infatti, il fondatore ed ex fondatore di OnePlus ha decretato, in maniera semplice, che Nothing Phone (1) Lite è semplicemente una Fake News. Insomma, in maniera abbastanza perentoria, Nothing ha fatto sapere che, ad oggi, non esiste nessuna versione più economica dell'appena uscito smartphone del brand. Diciamo per ora perché con Carl Pei e con la tecnologia in generale non si può mai esser certi di queste cose.

Anche perché, proprio nelle scorse ore, da un video di Nothing qualche riferimento a nuovi prodotti, tra cui forse proprio uno smartphone, c'è stato eccome, anzi, sembrava anche palese. Quindi, che il brand stia costruendo una nuova macchina dell'hype partendo dalle smentite di rito, citando le notizie, oppure è davvero così e non avremo un modello Lite? Alle prossime settimane la risposta.

