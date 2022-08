Nothing: un nuovo smartphone e le Ear (2) svelati in un video?

L'hype intorno a Nothing Phone (1), probabilmente lo smartphone più chiacchierato di quest'estate 2022, pare non voler scemare e anzi, potrebbe contornarsi di dettagli intorno a nuovi dispositivi. Infatti, da un video ufficiale sembra esser comparsa la fisionomia non solo di uno smartphone, ma anche delle possibili cuffie TWS Nothing Ear (2).

Nothing lancia nuovi indizi: e se fossero Phone (1) Lite e le Ear (2)?

Da dove nasce tutta la curiosità in merito al nuovo video di Nothing? Il titolo dell'estratto su YouTube è palese “cosa c'è dopo Phone (1)?”, quindi è qualcosa che riguarda proprio il prossimo futuro dell'azienda. Tutto quello che incuriosisce è all'inizio del video, visto che dopo si concentra sull'avvenuta presentazione dello smartphone già uscito.

La prima cosa che salta all'occhio è uno smartphone pixellato, cioè censurato, che riprende le linee del Phone (1), quindi potrebbe essere un qualcosa girato prima del lancio, ma la cosa non convince. Non è escluso infatti che quello possa essere un altro dispositivo già in cantiere, magari il già vociferato Nothing Phone (1) Lite, che pare non sia poi così diverso dall'originale. In più, il dipendente del brand trova delle scocche per telefoni in un contenitore, ma non sono censurate: parliamo di qualche modello scartato?

A questo, si aggiunge anche la possibilità di aver visto per la prima volta le nuove cuffie di Nothing, quelle che succederanno alle Ear (1). Le possibili Nothing Ear (2) sono anch'esse censurate, ma pare possano mantenere il loro tipico case quadrato già visto nel primo modello. Insomma, il brand di Carl Pei sembra aver ingranato la quarta in merito al suo catalogo: riuscirà a mantenere il livello di attenzione così alto anche nei prossimi mesi?

