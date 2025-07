Xiaomi 15T si farà: quali saranno le differenze con il fratello maggiore

Anche quest’anno per i mercati Global ci saranno due nuovi flagship di mezzo: la conferma arriva da una certificazione che svela l’esistenza di Xiaomi 15T. Ora il modello base della prossima serie non è più un rumor ma il suo debutto è confermato in via “ufficiosa”: ecco cosa dovrebbe cambiare rispetto alla versione Pro.

Xiaomi 15T anche in versione standard: ecco le possibili differenze con il fratello maggiore Pro

Nei giorni scorsi si è parlato di Xiaomi 15T Pro: certificato per la prima volta, il dispositivo dovrebbe arrivare nel corso dei prossimi mesi come rebrand occidentale di Redmi K80 Ultra, lanciato di recente in Cina.

Come avvenuto con i precedenti 14T e 14T Pro non dovrebbe trattarsi di una copia ma sarebbero previste alcune differenze: tra questa la presenza di ottiche Leica per il comparto fotografico.

Ora anche Xiaomi 15T base è stato certificato: il dispositivo è stato avvistato sia con la sigla 25069PTEBG (che indica un prodotto Global) che con il nome commerciale, che conferma l’identità del telefono.

Purtroppo non ci sono ancora ancora dettagli sulle specifiche: probabilmente a bordo troveremo il Dimensity 8400 in versione Ultra (una variate personalizzata) mentre il fratello maggiore sarà dotato del Dimensity 9400+.

Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, da prendere con cautela. Il lancio dovrebbe avvenire a settembre ma come al solito l’ultima parola spetta a Xiaomi. Inoltre i modelli occidentali dovrebbero subire una riduzione della batteria, dai circa 7.500 mAh del modello cinese a 5.500 mAh.

Scheda tecnica presunta