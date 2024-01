Redmi Note 13, 13 Pro e 13 Pro+ già in vendita in Italia: svelati i prezzi

L’annuncio da parte di Xiaomi della data di presentazione per la serie Redmi Note 13 in Italia ci permette di sapere che bisognerà attendere ancora qualche giorno. Inutile dire che sappiamo già tutto sugli smartphone della famiglia Redmi Note, essendo stati inaugurati mesi addietro nel mercato cinese. L’unico dubbio che rimane per noi italiani è quello del prezzo di vendita, ma anche questo è adesso noto, essendo gli smartphone già in vendita presso varie catene di elettronica.

La serie Redmi Note 13 è già disponibile all’acquisto in Italia prima dell’evento ufficiale

Crediti: Xiaomi

Prima di tutto, quali saranno i modelli importati in Italia? Adesso possiamo dire che saranno Redmi Note 13 4G, Note 13 5G, Note 13 Pro e Note 13 Pro+, così come avvenuto con la serie Note 12. Ecco quali saranno le rispettive specifiche:

Redmi Note 13 4G (non ancora annunciato) OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Gorilla Glass 3, sensore ID laterale, Snapdragon 685, 5.000 mAh, 33W, 108+8+2 MP, 16 MP

(non ancora annunciato) Redmi Note 13 5G IP54, OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Gorilla Glass 5, sensore ID laterale, Dimensity 6080, 5.000 mAh, 33W, 108+8+2 MP, 16 MP

Redmi Note 13 Pro

OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Gorilla Glass Victus, sensore ID nel display, Snapdragon 7s Gen 2, 5.100 mAh, 67W, 200+8+2 MP, 16 MP

Redmi Note 13 Pro+ IP68, OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Gorilla Glass Victus, sensore ID nel display, Dimensity 7200 Ultra, 5.000 mAh, 120W, 200+8+2 MP, 16 MP



Prendendo per buone le pagine prodotto pubblicate dai vari Amazon, MediaWorld e Unieuro, i prezzi di listino partirebbero da 249,90€ per Note 13 4G, 299,90€ per Note 13 5G, 399,90€ per Note 13 Pro e 449,90€ per Note 13 Pro+. Se confermati, si tratterebbe di un aumento di 20€ per il modello base ma anche di una riduzione di 50€ per quello Pro+, mentre rimarrebbero invariati gli altri due.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le