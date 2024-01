Questa è la Power Bank più sottile di Xiaomi ed è elegantissima

Arriva un nuovo gadget della compagnia di Lei Jun e ancora una volta si tratta di un prodotto utile e dotato di uno stile minimale. Tuttavia, nonostante la sua semplicità è impossibile restare immuni al fascino e all’eleganza di Xiaomi Ultra-thin Power Bank, sottilissima, leggera e dal prezzo stracciato (ma al momento disponibile solo in patria).

Xiaomi Ultra-thin Power Bank lanciata in Cina con un look stiloso: caratteristiche e prezzo

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi Ultra-thin Power Bank presenta lo stesso spessore dell’iconico modello Mi Power Bank, ma in questo caso si tratta di un dispositivo ben più recente e dotato di un design particolarmente elegante. Il look del dispositivo, infatti, è stato realizzato utilizzando un trattamento superficiale NCVM, che conferisce una particolare finitura lucida e dall’aspetto metallico.

Crediti: Xiaomi

Il peso è di soli 93 grammi, con uno spessore di circa 10 mm. La power bank offre una batteria da 5.000 mAh e supporta la ricarica rapida da 20W; è presente un’unica porta Type-C. La ricarica in entrata si ferma invece a 18W: in totale sono necessarie 1.75 ore per portare il dispositivo al 100%.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Ultra-thin Power Bank ha debuttato in Cina di recente al prezzo di appena 129 CNY, circa 16€ al cambio attuale. Si tratta di una cifra particolarmente ghiotta e teniamo le dita incrociate per un eventuale lancio alle nostre latitudini (magari ad un prezzo altrettanto interessante).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le