NordVPN lancia Saily, la eSIM che funziona in tutto il mondo

In tanti conoscono NordVPN, una delle reti private virtuali più celebri al mondo, ma non è l’unico prodotto della sua compagnia, Nord Security, che in queste ore ha presentato Saily. Questa volta non parliamo di una novità per il settore della sicurezza bensì per quello della connettività, visto che parliamo di una eSIM realizzata per essere utilizzata su scala globale.

NordVPN presenta la sua eSIM Saily

Crediti: Nord Security

Come afferma Vykintas Maknickas di Nord Security, “con l’aumento dei viaggi e del lavoro a distanza, un’app eSIM è ora più cruciale che mai. Qui a Nord Security crediamo che una tecnologia semplice ed economica sia della massima importanza. Ecco perché siamo così entusiasti di presentare Saily, un’app eSIM che ti fa risparmiare tempo e denaro e ti aiuta anche a evitare situazioni spiacevoli“.

Per chi non lo sapesse, la tecnologia eSIM si sostituisce alle classiche SIM fisiche: l’acronimo sta per Embedded SIM, in quanto il chip che solitamente si trova sulle SIM tradizionali è invece saldato direttamente dentro allo smartphone. Il vantaggio principale è quello di poter passare direttamente da un operatore all’altro senza dover necessariamente recarsi fisicamente nei negozi o dover attendere di ricevere quella spedita a casa.

Dal punto di vista di Nord Security, Saily è utile soprattutto per chi viaggia molto e lavora da remoto, potendo così collegarsi a internet in qualsiasi parte del mondo senza essere vincolato dalle tariffe di roaming degli operatori standard, potendo così acquistare un piano con pacchetto dati nel giro di pochi minuti. “Saily farà in modo che tu non abbia bisogno di utilizzare reti Wi-Fi pubbliche di cui non ti fidi per accedere a internet“, afferma Vykintas Maknickas.

Per il momento in fase di test interno, Saily sarà disponibile in accesso anticipato entro il Q1 2024 iscrivendosi dal sito ufficiale.

