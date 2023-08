Nothing OS 2.0.2: nuovo aggiornamento, tante novità | Download

Dopo la versione 2.0.1 rilasciata poco dopo il debutto di Nothing Phone (2), arriva il nuovo aggiornamento sotto forma di versione Nothing OS 2.0.2. Anche questa volta è un aggiornamento piuttosto corposo e ricco di novità, specialmente per la fotocamera ma non solo, pertanto vediamo quali sono le modifiche software apportate dal team di sviluppo.

Nothing rilascia l'aggiornamento alla Nothing OS 2.0.2: ecco il changelog completo

Ecco il changelog completo:

Fotocamera anteriore Maggiore nitidezza delle foto Qualità migliorata in condizioni di scarsa illuminazione Maggiore velocità di elaborazione HDR

Fotocamera posteriore Maggiore nitidezza delle foto in modalità 50 MP Stabilità e contrasto ottimizzati durante la registrazione di video con la fotocamera posteriore Qualità delle foto migliorata in condizioni di scarsa illuminazione Contrasto ed effetto Bokeh migliorati in modalità Ritratto Nitidezza dei volti ottimizzata in modalità Ritratto Maggiore velocità di elaborazione HDR

Nuove caratteristiche Funzionalità in grado di spegnere le app quando il dispositivo raggiunge la temperatura limite Migliorata l'immagine della batteria scarica con dispositivo spento Aggiunte al controllo del volume diverse icone per ciascuno dei prodotti audio Nothing Eseguito l'aggiornamento alla patch di sicurezza di luglio di Google

Miglioramenti Modificata la forza del feedback aptico durante la digitazione Migliorata la reattività del pannello touch in determinate condizioni Migliorata l'affidabilità della rete per più operatori globali Ottimizzate le prestazioni di alcuni giochi quando vengono riprodotti in HDR Migliorata la stabilità del sistema

Soluzioni Risolto un problema di funzionamento di Google Wallet nelle app clonate Risolto un problema che a volte causava la mancata risposta al comando “tocca due volte per attivare' Risolto un problema che a volte causava la mancata risposta del riquadro Impostazione rapide Bluetooth

Altre correzioni di bug generali

Come al solito, potete effettuare l'aggiornamento andando nel menu Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema; qualora non fosse disponibile, potete scaricarlo dal seguente link (qua trovate la guida per installarlo):

Scarica Nothing OS 2.0.2 per Phone (2)

Volete saperne di più su Nothing Phone (2)? Date un'occhiata alla nostra recensione, con tutti i test e le valutazioni, insieme al confronto diretto con il primo Phone (1)! E se avete deciso di acquistare il nuovo modello, ecco una selezione di cover e pellicole per proteggerlo al meglio.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le