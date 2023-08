Samsung Galaxy F34 5G ufficiale: economico sì, ma a 120 Hz e con OIS

C'è la serie S, ci sono quella A e quella M, ma nel catalogo della compagnia coreana c'è anche la serie F, e lo dimostra il nuovo Samsung Galaxy F34 5G. Parliamo di uno di quegli smartphone che si presentano come l'ennesimo modello destinato alla fascia mid-range ma che lo fanno con qualche specifiche degna di nota.

Samsung presenta ufficialmente il “nuovo” Galaxy F34 5G, ma l'abbiamo già conosciuto

Design e display

Crediti: Samsung

Disponibile nelle due colorazioni Mystic Green ed Electric Black, Samsung Galaxy F34 5G misura 161,7 x 77,2 x 8,8 mm, pesa 208 grammi ed è in tutto e per tutto una riedizione di una vecchia conoscenza, cioè Galaxy M34 5G. Lo stile estetico è il solito di casa Samsung: dietro c'è una fotocamera a semaforo, di lato c'è il sensore d'impronte digitali, davanti c'è un display con notch a goccia. È un pannello Super AMOLED da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) in 19.5:9, con densità di 396 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco a 1.000 nits, protezione Gorilla Glass 5 e Eye Care per conciliare la vista.

Specifiche tecniche

Dentro a Samsung Galaxy F34 5G c'è l'Exynos 1280, SoC proprietario a 5 nm comprensivo di CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G68. A fargli compagnia ci sono memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di ROM UFS 2.2 espandibile tramite microSD. Se pesa ben 208 grammi è anche per via della batteria, che è una capiente unità da 6.000 mAh con ricarica rapida a 25W.

Come suggerisce il nome stesso, offre supporto dual SIM 5G così come Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS/Galileo/BDS/QZSS, NFC, ingresso mini-jack, speaker Dolby Atmos e USB-C 2.0, così come software Android 13 con One UI 5.1 con 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza. Infine la fotocamera, una tripla sensoristica da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 completa di stabilizzazione OIS, Nightography, ultra-grandangolare a 120° e sensore di profondità, assieme a una selfie camera da 13 MP f/2.2.

Prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy F34 5G è disponibile in India al prezzo di 18.999 INR (208€) per la versione da 6/128 GB, salendo a 20.999 INR (230€) per quella da 8/128 GB.

