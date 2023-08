Honor Magic V2: data ufficiale per l’Europa, e non sarà il solo pieghevole

Sin dalla presentazione in Cina di Honor Magic V2, la compagnia aveva promesso che gli utenti europei avrebbero dovuto attendere meno tempo che in passato per metterci le mani sopra. Nonostante gli sforzi per imporsi come brand di riferimento anche in Europa, spesso Honor fa passare anche diversi mesi fra i suoi lanci orientali e quelli occidentali; per esempio lo stesso pieghevole Honor Magic Vs, presentato a novembre 2022 in madre patria e portato in Europa tre mesi dopo nel febbraio 2023. Con il nuovo modello dovremo attendere meno: abbiamo una data ufficiale per l'Europa, e non sarà l'unica sorpresa.

Honor si prepara all'evento europeo per il lancio di Honor Magic V2 e non solo

Appuntamento all'1 settembre ore 10:00 italiane, quando a Berlino avrà luogo l'annuale IFA 2023, sul cui palcoscenico vedremo ufficialmente presentato Honor Magic V2. Da tre a due mesi di distanza rispetto all'evento cinese, anche se poi bisognerà valutare quando Honor lo renderà disponibile all'acquisto, visto che non sarebbe la prima volta che una compagnia presenta un prodotto per poi renderlo disponibile mesi dopo.

Tralasciando questi dubbi, secondo l'insider Ishan Agarwal Magic V2 non sarà l'unico pieghevole che Honor presenterà in occasione dell'evento di IFA, e qua ci ricolleghiamo ai rumor precedenti. Si era infatti parlato di un flip phone Honor, una categoria di foldable che la compagnia non ha ancora affrontato, ma non è di questo avviso l'insider Ben del canale YouTube ben's gadget reviews. Escludendo il flip phone, quindi, la seconda ipotesi ci riporta a Honor Magic V Slim.

