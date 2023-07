Honor Magic V2 in Europa? La compagnia svela i suoi piani

Pur stando investendo molto per la sua espansione in Europa, quello di Honor è un approccio per certi versi conservativo, lasciando passare un certo lasso di tempo fra i lanci di nuovi smartphone in Cina e i lanci nel nostro continente. Lo abbiamo visto con Honor Magic Vs, il pieghevole che debuttò in madre patria a fine 2022 per poi arrivare in Europa (e in Italia) a febbraio 2023. Ma le cose dovrebbero cambiare con il nuovo Honor Magic V2, che l'azienda ha promesso farà aspettare meno coloro che vorrebbero metterci le mani sopra.

Il lancio europeo di Honor Magic V2 si farà, e prima rispetto a Magic Vs

Crediti: Honor

Parlando con i colleghi di GSMArena, Honor ha dichiarato che sta lavorando per esportare più velocemente Magic V2 fuori dalla Cina rispetto ai modelli precedenti. Anche perché l'Europa è considerato il secondo mercato di riferimento da Honor (dopo la Cina), pertanto è necessario avere una diffusione stabile e capillare per poter competere con Apple e Samsung nella fascia premium. Non sarà facile, sia perché il segmento dei top di gamma è dominato dal duo, sia perché nei pieghevoli è Samsung a dominare il mercato.

A chi la critica per l'eccessiva differenza fra prezzi cinesi ed europei, Honor risponde come ci si aspetterebbe: vendere in Europa è più costoso comporta tasse d'importazione, IVA locale e spese maggiori per la distribuzione fuori dai propri confini, pur tenendo a rimarcare la propria competitività. Honor Magic Vs ha un prezzo di 1.599,90€ per la 12/512 GB, mentre Samsung Galaxy Z Fold 4 costa di listino 1.999€ per la stessa variante, per non parlare dei 2.199,90€ richiesti per Huawei Mate X3.

