Infinix potrebbe ispirarsi a Nothing Phone (2) e Carl Pei “prepara gli avvocati”

Nelle scorse ore un insider ha svelato che uno dei prossimi modelli della serie GT di Infinix potrebbe avere un design ispirato a Nothing Phone (2) e la risposta ironica di Carl Pei non ha tardato ad arrivare. Nel frattempo sono spuntate anche immagini e specifiche dei prossimi Infinix GT 10 Pro e GT 10 Pro+: avranno davvero qualcosa in comune con i dispositivi targati Nothing?

Infinix GT 10 Pro e GT 10 Pro+ tra immagini, specifiche e le somiglianze con Nothing Phone (2)

Crediti: Nothing

Dopo la “rivelazione” dell'insider Mukul Sharma, perfino Carl Pei è intervenuto. Si vocifera di un dispositivo della gamma Infinix GT con un design che ricorda Nothing Phone (2) e la sua interfaccia Glyph e il CEO è partito in quarta dichiarando di aver già pronti gli avvocati. Ovviamente si scherza e il tono ironico del capo di Nothing è chiaro; tuttavia apprendiamo che l'interfaccia luminosa dei dispositivi del brand è un elemento brevettato (lo dichiara lo stesso Carl Pei rispondendo ai commenti degli utenti).

Time to get the lawyers ready! 😂 — Carl Pei (@getpeid) July 13, 2023

Comunque nonostante questo simpatico episodio, non sembra che Infinix abbia intenzione di copiare la compagnia rivale. Infatti sono già apparse delle immagini dal vivo che immortalano i futuri Infinix GT 10 Pro e GT 10 Pro+. Il modello maggiore presenta una scocca trasparente e dettagli che ricordano l'interfaccia luminosa di Nothing Phone (2); comunque il motivo non è identica (anche se si nota l'ispirazione) e al momento non è chiaro se sono presenti delle luci LED.

GT 10 Pro+ – Crediti: Weibo

Il modello GT 10 Pro monta un pannello Full HD+, una selfie camera da 32 MP ed una tripla fotocamera con un sensore principale da 108 MP. Il cuore del terminale è il Dimensity 1300, accompagnato da 8/256 GB di memorie e alimentato da una batteria da 5.000 mAh.

GT 10 Pro – Crediti: Weibo

Infinix GT 10 Pro+ presenta anch'esso un pannello Full HD+, la medesima batteria e lo stesso comparto fotografico. L'unica differenza a parte lo stile è la presenza del chipset Dimensity 8050. Entrambi gli smartphone sono dotati di Android 13, sotto forma di XOS 13.0. Al momento non c'è ancora una data d'uscita, ma il debutto dovrebbe avvenire ad agosto.

