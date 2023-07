Recensione Ortur Laser Master 3 (LU3-20A): più potente e più preciso

Dopo aver ottenuto un grandissimo successo con il modello LU2-10A, Ortur torna sul mercato con il suo Laser Master 3, questa volta in versione potenziata. Grazie al nuovo modulo LU3-20A, questo incisore promette maggiore potenza e maggiore precisione, grazie alla combinazioni di 5 diodi da 5W che combinati offrono fino a 20W di energia luminosa. Scoprite insieme a noi cosa rende speciale l'incisore laser Ortur Laser Master 3 (LU3-20A) in questa nostra recensione!

Recensione Ortur Laser Master 3 (LU3-20A)

Design, materiali e montaggio

Ortur Laser Master 3 è confezionato per proteggere al meglio i componenti più sensibili, come il laser LU3-20A, in modo da evitare il danneggiamento durante il trasporto. Le istruzioni per il montaggio, in questo caso, risultano abbastanza chiare nonostante siano disponibili sono in inglese, tedesco e cinese. I pezzi da assemblare non sono tanti e nel giro di 45 minuti (anche meno se aiutati) potrete subito mettere in funzione l'incisore ed iniziare a personalizzare e creare a vostro piacimento.

Il dispositivo offre un'area di lavoro di 40 x 38 centimetri, con una struttura in metallo solidissima con rifinitura opaca che dona grande eleganza all'incisore. Sulla parte frontale troviamo il pulsante di accensione, affiancato da due misure di sicurezza fondamentali: la chiave di sicurezza e il pulsante rosso per l'arresto forzato e immediato nel caso in cui si verificassero incidenti. Sulla parte laterale invece troviamo l'antenna per la connessione Wi-Fi, l'entrata USB e l'alloggiamento per il cavo di accensione. A caratterizzare questo incisore troviamo anche, sulla parte posteriore, lo switch fisico per la modalità YRR e Y-Motor.

La vera novità rispetto al modello precedente (qui la nostra recensione) è rappresentata dal nuovo laser LU3-20A, che con una forma allungata offre una maggiore potenza e precisione con lo stick per focus veloce, ma anche grande protezione grazie all'ingabbiamento della testina che può essere osservata soltanto dal pannello rosso filtrante. In confezione è inclusa anche la pompa d'aria ausiliaria con valvola per la regolazione manuale che consente al laser di operare a velocità e potenza maggiore senza incorrere in eventuali surriscaldamenti, allungando contemporanea la vita della lenta (stimata intorno alle 10.000 ore).

I cavi sono per la maggior parte nascosti all'interno della struttura dell'incisore, quindi non sono necessari fermacavi o passacavi, ma viene lasciato libero il tubo per la pompa dell'aria per posizionarlo liberamente intorno all'incisore. Purtroppo, bisogna segnalare che i piedini del dispositivo non possono essere regolati in altezza, quindi se avete superfici irregolari dovrete ricorrere ad altri stratagemmi per livellare e mantenere alto il livello di sicurezza dell'incisore.

Funzionamento e incisione

Il nuovo Ortur Laser Master 3, come accennato in precedenza, mette a disposizione il modulo LU3-20A dotato di 4 diodi laser da 5W ciascuno, per una potenza complessiva di 20W. L'incisore risulta quindi estremamente potente, in grado di tagliare lastre di pino da 15 millimetri, acrilico nero da 8 millimetri e lastre di compensato da 10 millimetri in una solo passaggio. Con una lunghezza d'onda da 450±5nm ed una lunghezza focale di 56.5 millimetri, il laser può concentrare la potenza in un punto focale di soli 0.08 x 0.08 millimetri, garantendo una precisione altissimi nell'incisione e nel taglio.

Nel blocco laser sono integrate anche due piccole ventole di raffreddamento in modo da evitare surriscaldamenti anche nel caso in cui non sia collegata oppure attiva la pompa d'aria ausiliaria. Il laser, infatti, può raggiungere una velocità massima di 200 centimetri al minuto, il che potrebbe far alzare la temperatura in assenza di un potente sistema di raffreddamento come quello di cui è dotato Ortur Laser Master 3.

L'incisore laser è compatibile con tutti i software di incisione e taglio più famosi come Lightburn e LaserGRBL. Nella nostra prova, una volta collegato via cavo ad un PC con Windows 11 e l'app LaserGRBL, il dispositivo è stato riconosciuto immediatamente e il software ha subito iniziato la configurazione per passare alla connessione wireless (sicuramente più comoda nel caso in cui si operi in spazi stretti). Per chi è meno avvezzo all'utilizzo di un PC, l'incisore può essere utilizzato anche tramite app mobile Laser Explorer, che consente di manovrare il dispositivo e scegliere in libertà i file da incidere.

La nostra prova ha evidenziato ancora una volta come Ortur resti uno dei miglior produttori di incisori laser: le nostre incisioni infatti sono risultate essere a dir poco perfette (potete osservare i risultati nelle immagini allegate a questa recensione), con un livello di precisione che difficilmente abbiamo potuto osservare in altri dispositivi di questo genere. Questo incisore, inoltre, è compatibile anche con l'incisione a colori sul metallo: una particolare tecnica che permette di trattare il metallo per ottenere oltre 300 colorazioni diverse.

Recensione Ortur Laser Master 3 (LU3-20A) – Considerazioni e prezzo

Ortur Laser Master 3 è un incisore di pregevole fattura, impreziosito dal potente modulo LU3-20A. La semplicità d'utilizzo rende questo dispositivo perfetto per neofiti ed appassionati, mentre la potenza e la versatilità fanno si che il prodotto si adatti bene alle esigenze degli utenti più esperti. Il prezzo è comunque molto importante: si parte da 1299.99$, ma grazie al codice sconto che trovate qui sotto potrete far vostro l'incisore a soli 1099.99$.

Nel caso in cui possediate già un Ortur Laser Master 3 dotato del precedente modulo laser, è possibile effettuare l'upgrade al modulo LU3-20A per circa la metà del prezzo: 549.99$.

