Le auto diventano smartphone: ecco le memorie Samsung Automotive UFS 3.1

Da sempre, Samsung mette le sue mani dappertutto: se c'è un componente elettronico, probabilmente la compagnia sud coreana è coinvolta in qualche modo. Anche nel mondo delle automobili, che normalmente non associamo a Samsung ma verso cui l'azienda fornisce diversi tipi di tecnologie. Alcuni modelli di Tesla, Mercedes e Audi montano monitor touch e sistemi di infotainment, di connettività, sensori di parcheggio, di pioggia e di luce ambientale e anche le batterie, essenziali per il mercato EV. E nel mentre Samsung sta soffrendo la sua più grave crisi economica, cerca di recuperare le perdite miliardarie annunciando la tecnologia Automotive UFS 3.1.

Samsung Automotive UFS 3.1: le nuove memorie promettono prestazioni migliori su auto

Dopo il loro debutto nel mercato degli smartphone nel 2020, le memorie UFS 3.1 stanno debuttando anche in quello automobilistico. La versione 3.1 dello standard Universal Flash Storage sarà disponibile nei tre tagli da 128/256/512 GB e offrirà velocità fino a 2.000 MB/s in lettura e 700 MB/s in scrittura sequenziale. Prestazioni a parte, questo tipo di memorie permette di ridurre i consumi, fattore molto importante quando si parla di auto elettriche: nel taglio da 256 GB, ha consumi ridotti del -33% rispetto alla generazione precedente.

Rispetto alla controparte su smartphone, le memorie Automotive UFS 3.1 hanno standard ESG più elevati, soddisfacendo i requisiti AEC-Q100 Grade2 essendo in grado di funzionare stabilmente anche a temperature da -40° C a 105° C. Samsung annuncia che i produttori globali di automobili potranno iniziare a implementarle sui rispettivi veicoli entro fine 2023, assieme ad altre sue tecnologie esistenti come Exynos Auto V920, AutoSSD, Auto LPDDR5X e Auto GDDR6.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le