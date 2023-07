Dr.Fone e MobileTrans sono gli alleati del tuo smartphone: con i saldi estivi risparmi fino al 60%!

Ormai i nostri smartphone sono diventati dei veri e proprio compagni di avventure: ci accompagnano durante le nostre giornate e sono diventati parte integrante della quotidianità. Liste della spesa, appunti, numeri di telefono importanti, indicazioni stradali e tanto altro ancora: facciamo completamente affidamento sui nostri alleati tech, ma ci prendiamo cura di loro al meglio? In caso di problemi o malfunzionamenti, siamo capaci di gestirli al meglio? Dr.Fone e MobileTrans sono due software targati Wondershare e permettono di avere il pieno controllo sui propri dispositivi: ecco come.

Dr.Fone e MobileTrans sono i software perfetti per la gestione del tuo smartphone Android e iPhone

Vi è mai capitato di cancellare dei file per sbaglio? Magari state eliminando delle immagini vecchie oppure dei contenuti ormai inutili, che occupano solo spazio all'interno della memoria del telefono. Basta un attimo di distrazione, magari per la fretta del momento, ed ecco che avete cancellato proprio quei file di cui avete bisogno. Uno scenario ipotetico, ma sappiamo tutti quanto è realistico! Avere un backup dei propri contenuti (direttamente su PC) è una manna dal cielo.

Per non parlare del blocco schermo, sia su Android che iOS. A volte possono capitare dei malfunzionamenti oppure capita di dimenticare la password del proprio telefono o il pattern di accesso. Potrebbe sembrare sciocco, ma in realtà siamo sommersi di PIN e codici da ricordare costantemente e basta un momento di stress o di distrazione per avere un piccolo vuoto. In questo caso, come fare ad accedere al nostro iPhone o telefono Android?

In entrambi i casi Wondershare ha la soluzione adatta: Dr.Fone e MobileTrans, i software che vi renderanno esperti dei vostri smartphone con pochi, semplici click. Andiamo a scoprire cosa sono in grado di fare esattamente e perché sono importanti per i nostri telefoni.

Dr.Fone

Dr.Fone è la soluzione all-in-one per uno smartphone sempre al 100%: il software contiene tutti gli strumenti necessari per ogni evenienza e permette di gestire il telefono praticamente ovunque (dato che si tratta di un programma sia desktop che in versione online). Ma cosa permette di fare esattamente?

Trasferimento dati tra iOS e Android (e tra PC e iTunes)

Backup del telefono su PC e ripristino selettivo del backup

Mirroring e controllo del dispositivo da qualsiasi PC Windows

Sblocco dello schermo (sia su iOS che Android)

Gestione password

Riparazioni di sistema

Insomma, con un solo software avrai accesso ad un sfilza di funzionalità. Prendiamo ad esempio una delle caratteristiche più interessanti: come fare per sbloccare lo schermo del tuo telefono Android? Se hai dimenticato la password del dispositivo basta semplicemente avviare la funzione (tramite il programma Dr.Fone) e collegare lo smartphone al PC.

Seleziona il modello, segui le istruzioni sullo schermo e aspetta che il processo di sblocco sia completato. È semplicissimo!

MobileTrans

MobileTrans è la soluzione migliore e sicura per il trasferimento dati: il backup e il ripristino del tuo telefono in una manciata di click. Il software permette di trasferire messaggi, media e sticker di WhatsApp, di fare il backup completo del dispositivo e trasferire app in gruppo dal tuo vecchio telefono Android al nuovo modello che hai appena acquistato. Tra le altre funzioni troviamo anche il trasferimento delle Playlist musicali (include i principali servizi come Apple Music, Spotify e non solo) e il convertitore HEIC (per trasformare le foto in formato JPG).

Effettuando periodicamente il backup del telefono i contenuti più preziosi saranno sempre al sicuro sul PC, senza il rischio di cancellare qualcosa per errore. Fare il backup del tuo smartphone (Android o iPhone) è semplice: basta collegare il dispositivo al computer e selezionare l'apposita funzione del software MobileTrans. La schermata di backup è decisamente intuitiva: non dovrai far altro che scegliere i contenuti da salvare su PC e dare il via alla procedura.

Le occasioni Summer Sale di Wondershare

Hai già capito quale di questi due software fa al caso tuo? Sei curioso di provare Dr.Fone e MobileTrans? Allora approfitta subito dei saldi estivi WonderShare: tutti i grandi prodotti del brand sono in offerta con sconti fino al 60%. Cogli al volo l'occasione, perché si tratta di una promozione limitata (valida fino al 21 luglio 2023); la prossima tornata di sconti avrà luogo verso fine anno, quindi conviene dare subito un'occhiata alla pagina della promozione (in modo da non perdere quest'occasione)!

Un esempio degli sconti Wondershare? Il pacchetto completo Dr.Fone – Full Toolkit (1 anno di licenza) viene proposto a 84,99€ anziché 99,99€ mentre per gli utenti che preferiscono il programma Basic il prezzo è di 39,99€.

Contenuto realizzato in collaborazione con Wondershare.

