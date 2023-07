Torna la promo Unieuro Specials: EXTRA SCONTO fino al 30%, solo per pochi giorni

Siamo nel bel mezzo dell'estate, le temperature sono eccezionalmente alte e Unieuro ha deciso di rendere le cose ancora più calde con la nuova promozione dedicata a tecnologia ed elettrodomestici. Tornano le offerte Unieuro Specials, con tanti prodotti a prezzo stracciato grazie all'EXTRA SCONTO fino al 30%: ma affrettatevi perché le occasioni dureranno solo per una manciata di giorni!

Unieuro Specials: la promozione torna in versione estiva, fino al 16 luglio, con sconti fino al 30%

Crediti: Unieuro

La promo Unieuro Specials vede protagonisti i migliori prodotti tech del momento, insieme a grandi e piccoli elettrodomestici. L'iniziativa è valida fino al 16 luglio – quindi manca una manciata di giorni al termine – e solo su una selezione di prodotti a partire da 199€. È possibile usufruire di un EXTRA SCONTO del 15% per quanto riguarda i prodotti tech, mentre per gli elettrodomestici il risparmio sale al 30%: lo sconto viene applicato direttamente al carrello, quindi non dovrete far altro che scegliere ciò che vi interessa e poi procedere al check-out (senza la necessità di inserire manualmente dei coupon).

Gli articolo in promozione appartengono a molteplici categorie, con soluzioni dei migliori brand: Samsung, GoPro, LG, HP, Lenovo, JBL, Candy e tanti altri ancora. Tra le offerte trovate tablet, smartphone, lavatrici, portatili, TV, fotocamere, frigoriferi, monopattini e non solo. Dai un'occhiata alla pagina dell'iniziativa Unieuro Specials, in modo da scoprire tutte le offerte disponibili!

Crediti: Unieuro

Quindi, andiamo a ricapitolare i dettagli di Unieuro Specials:

15% di sconto su tech (applicato al carrello)

30% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici (applicato al carrello)

Fino al 16 luglio

Vale su una selezione di prodotti (a partire da 199€)

