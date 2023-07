Google rilascia Android Auto 10: novità e come installarlo

Vi ricordate quando al CES 2023 venne annunciato Android Auto 10? All'epoca non aveva ancora un nome concreto ma se ne parlava soltanto come di un “nuovo aggiornamento“, ma ciò non significa che si tratta di un aggiornamento poco importante, anzi. La versione precedente era la 9.9, c'era chi credeva che si sarebbe passati alla 9.10 ma invece Google ha preferito rimarcarne l'importanza saltando direttamente alla versione v10.0.

La novità cardine di Android Auto 10 si chiama Coolwalk, nome in codice che sta a indicare il redesign dell'interfaccia ideato per sfruttare al meglio gli schermi delle automobili. Dopo averlo introdotto su smartphone, Google porta anche su auto il concetto di split-screen, dividendo il display in tre sezioni: quella dedicata alla navigazione, quella per i contenuti multimediali e quella per le chiamate. La capacità di adattarsi automaticamente ai tipi di schermo (orizzontale, verticale, quadrato e così via) gli permette di avere maggiore flessibilità con le varie auto in circolazione.

Viene aggiunta anche una dock per le scorciatoie, utile per avviare app e funzioni con un solo clic, oltre a rendere più facile scorrere la timeline dei contenuti multimediali, che si tratti di musica o podcast. Cambia anche Google Assistant: richiamando l'assistente vocale, adesso spunta in basso la classica barra blu/rosso/giallo/verde che abbiamo conosciuto su smartphone.

Se foste curiosi di provarlo, sappiate che nel momento in cui scrivo Android Auto 10 è disponibile in fase Beta, ma potete già scaricarlo dal Google Play Store o manualmente da APKMirror:

