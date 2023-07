Apple Vision Pro: il lancio in Europa si farà attendere (e si teme per l’Italia)

Se state pianificando di provare ed eventualmente valutare l'acquisto di Apple Vision Pro, sappiate che dovreste attendere ben più di quanto faranno gli utenti statunitensi. Lo dice Mark Gurman, noto insider in ambito Apple, secondo cui il colosso di Cupertino avrebbe valutato di attuare una strategia di commercializzazione in Europa ben più modesta di quanto avviene con gli altri prodotti del suo catalogo.

Per vedere Apple Vision Pro in Europa bisognerà attendere ancora un bel po'

Da quando è stato pubblicamente annunciato, si è subito capito che il lancio di Apple Vision Pro sarebbe stato problematico, anche per quella Apple che è solita andarci cauta prima di lanciare prodotti troppo tecnologici per essere facilmente prodotti su larga scala. La filiera sembrerebbe andata incontro a problematiche che ne avrebbero pesantemente abbassato le stime produttive. Solitamente per i prodotti Apple passano poche settimane se non giorni fra l'annuncio e la commercializzazione, mentre per Vision Pro passeranno non meno di sei mesi, ma non per tutti.

Secondo le rivelazioni di Gurman, all'esordio previsto per inizio 2024 negli USA seguirà per primo quello in Regno Unito e Canada per fine 2024, per poi espandersi in Asia ed Europa “subito dopo“, quindi a cavallo fra 2024 e 2025. Fra l'altro, potrebbero esserci brutte notizie per l'Italia: gli ingegneri Apple starebbero lavorando alla localizzazione del visore per Francia, Germania, Australia, Cina, Hong Kong, Giappone e Sud Corea, mentre il nostro paese non viene citato.

Non sarà un prodotto facile da vendere, e non soltanto per il prezzo di 3.500$: inizialmente, negli USA saranno predisposte aree speciali negli Apple Store dove i clienti (ma non tutti) potranno sedersi e provare Vision Pro, ma si vocifera che ogni negozio avrà soltanto 1/2 unità demo a causa dell'offerta limitata, senza contare la necessità di munirsi di varie fasce per la testa e ottiche oculari che siano adatte per tutti. Apple dovrebbe addirittura dotarsi di un'app con cui usare la fotocamera di iPhone per scansionare la testa e macchinari per le calibrazioni necessarie per impostare il visore.

Il debutto europeo di Apple Vision Pro potrebbe avvenire non prima del 2025, e forse non è un caso che in quell'anno sia previsto il lancio della sua versione economica. Per allora, poi, anche la concorrenza potrebbe iniziare a farsi sentire, a partire da Samsung.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le