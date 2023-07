Questa particolare lampada da scrivania Xiaomi è smart e ha una doppia illuminazione

La lampada Xiaomi Philips Desk Lamp 2S è una soluzione moderna e versatile, perfetta per la tua scrivania: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto, sempre con un occhio di riguardo alla spedizione. Una soluzione utile e smart, dal prezzo contenuto, perfetta per arricchire la tua collezione da Mi Fan!

Xiaomi Philips Desk Lamp 2S: utile e smart, perfetta per la tua scrivania

Crediti: Xiaomi

La lampada da scrivania Xiaomi Philips Desk Lamp 2S è una soluzione che si sposa alla perfezione con qualsiasi ambiente; inoltre può essere utilizzata sia sulla scrivania che sul comodino e può anche fungere da pratica luce notturna (grazie all'apposita modalità). Il dispositivo presenta una doppia illuminazione molto particolare: la parte superiore ospita una prima fascia LED accompagnata da una aggiuntiva, posizionata poco sopra la base. Il risultato è un'illuminazione completa grazie alle due sorgenti luminose, in modo da poter leggere e scrivere con la massima comodità e senza affaticare la vista. Una soluzione adatta ai grandi, ma che fa la differenza anche con i più piccoli.

La vera chicca è il sensore di luminosità integrato: grazie ad esso, la lampada è in grado di regolare automaticamente l'intensità della luce. Ovviamente parliamo di un prodotto smart, che può essere controllato direttamente tramite smartphone (grazie all'app Xiaomi).

Crediti: Xiaomi

La migliore occasione del momento dedicata a Xiaomi Philips Desk Lamp 2S arriva da AliExpress: meno di 50€ in offerta lampo, con tanto di spedizione gratis. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

