HIMO Z16 Max è la e-bike agile e compatta: oggi in sconto con coupon

La eBike non è più quella che possiamo definire una moda ma è una vera e propria situazione quotidiana per molti. Quindi, se state valutando di compare una nuova bici elettrica, potete valutare la Himo Z16 Max, ora in offerta su Geekbuying con codice sconto ad un prezzo molto invitante, soprattutto per via della spedizione dall'Europa.

Codice sconto Himo Z16 Max: come risparmiare sulla bici elettrica in offerta

La Himo Z16 Max riprende lo stile della precedente Z16, quindi compatto e adatto al contesto urbano, con ruote da 16″ e tutta la comodità possibile in seduta. A questo, si aggiunge la possibilità di piegare lo stesso mezzo, così da trasportarlo facilmente. A livello motoristico, abbiamo un'unità da 250W, che si abbina ad una batteria da 36V/10.4 Ah, che permette di avere un'autonomia fino a 80 km.

Per i freni, è presente un sistema a soluzione doppia a disco, che permette una frenata fino a 4 metri in asciutto e fino a 6 metri sul bagnato. Non manca poi una sospensione posteriore l'assorbimento degli shock. Presente poi un display LCD, dove si può monitorare il tutto senza problemi, con tanto indicatore per gli alert. Molto comodo il fatto che la batteria possa essere ricaricata a perte. E infine, dettaglio molto importante, non manca la certificazione CE, quindi conforme alle normative europee.

Trovate la bici elettrica Himo Z16 Max in offerta, con codice sconto dedicato, su Geekbuying, da cui potete usufruire della comoda spedizione dai magazzini europei dello store. Trovate il link qui in basso: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

Siete ancora affamati di offerte su HIMO e non solo? Iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying, farete in modo di non perdere nessuna offerta e restare aggiornati in tempo reale sui vari sconti disponibili!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le