Honor Magic V Slim: il primo (e unico) competitor di Huawei Mate Xs 2?

Leggero e dall'ampio schermo esterno: è questa la descrizione che ha fatto il leaker Digital Chat Station di quello che potremmo conoscere come Honor Magic V Slim. Se n'era già parlato in precedenza, ma se inizialmente i rumors sembravano riferirsi all'esistenza di un flip phone targato Honor, in realtà non sarebbe così.

Honor Magic V Slim: la compagnia vuole portare sul mercato un pieghevole outfold

Dopo gli infold Magic V e V2, con questo presunto Honor Magic V Slim il produttore avrebbe scelto di intraprendere un altro percorso: quello dello smartphone pieghevole outfold. In un pieghevole infold ci sono due schermi, quello standard esterno e quello pieghevole interno, mentre in uno outfold c'è un unico schermo che svolge entrambi i ruoli. Questo significa che da chiuso si accende solo la porzione rivolta verso il proprio volto, mentre aprendolo si accende del tutto.

Finora l'unica compagnia ad averlo fatto è Huawei con il suo Mate Xs 2, ma c'è un buon motivo per cui altre come Samsung, Xiaomi o OPPO non hanno fatto altrettanto. Affinché uno schermo possa piegarsi, la tecnologia odierna richiede che sia protetto da una copertura plastica, dato che il vetro non può flettersi così tanto senza spezzarsi; al contrario di quella infold, la struttura outfold comporta uno schermo sempre esposto, sia da chiuso che da aperto, il ché è un rischio per uno schermo protetto in plastica che quindi può usurarsi più facilmente.

Il vantaggio è che uno smartphone come Honor Magic V Slim potrebbe essere più sottile e leggero di Honor Magic V2, che già ha il record con i suoi 10,1 mm di spessore da chiuso e 4,7 mm da aperto per soli 231 grammi. E se Huawei Mate Xs 2 poteva vantare uno spessore di 11,1 e 5,4 mm per 255 grammi, più sottile da chiuso di Huawei Mate X3 che aveva il record prima di Magic V2, possiamo immaginare che Honor potrebbe rubargli lo scettro del pieghevole più sottile di sempre. Il suo lancio è atteso per ottobre 2023, ma sicuramente ne riparleremo da qui in avanti.

