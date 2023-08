Realme V50 certificato con immagini: cosa aspettarsi dal futuro della serie V

Di recente è arrivata la prima certificazione dedicata al prossimo modello della serie V della compagnia cinese. Per comodità lo chiameremo Realme V50: il dispositivo è protagonista delle prime immagini, le quali ci forniscono alcuni indizi sulle sue caratteristiche (in attesa di saperne di più, magari in via ufficiale).

Realme V50 certificato dal TENAA: ecco cosa sappiamo finora

Crediti: TENAA

Nelle scorse ore due nuovi smartphone Realme sono comparsi nel database del TENAA, con le sigle RMX3781 e RMX3783. Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Cina dovrebbe trattarsi di modelli appartenenti alla serie V, una gamma di mid-range disponibile in patria. Probabilmente ci troviamo di fronte al futuro Realme V50: a febbraio l'azienda ha presentato V30 e V30t e vista la tetrafobia cinese è probabile che avremo un salto generazionale (il numero 4 è di cattivo auspicio). In fondo proprio di recente abbiamo assistito all'annuncio del flagship Realme GT 5: anche la serie top ha saltato una generazione per lo stesso motivo.

Tornando a Realme V50, osservando le immagini del TENAA è impossibile non notare una somiglianza con Realme 11 5G Global (che vedete in copertina). Quest'ultimo è stato lanciato nelle scorse settimane ed ha fatto capolino con uno stile totalmente diverso rispetto alla versione cinese (in realtà è uscita dalla Cina come Narzo 60). Messe da parte le solite osservazioni sul numero spropositato di varianti e rebrand dei dispositivi cinesi, il prossimo Realme V50 dovrebbe avere dalla sua una dual camera posizionata in un modulo rotondo ed un ampio schermo con punch hole centrale.

Nel caso in cui il prossimo modello della serie V sarà davvero un rebrand di Realme 11 5G Global dovremmo trovare uno schermo da 6,72″ Full HD+ a 120 Hz, il Dimensity 6100+, 8/256 GB di memorie, 5.000 mAh di batteria con ricarica da 67W ed una fotocamera principale da 108 MP.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le