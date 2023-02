Realme V30 e V30t ufficiali: due nuovi medio gamma lanciati a sorpresa

Anche se i riflettori sono tutti puntati sul prossimo GT Neo 5 e sulla super ricarica da 240W (in arrivo tra una manciata di giorni), la compagnia asiatica continua sfornare anche altri modelli interessanti, in questo caso destinati alla fascia media. Le ultime novità – fresche di lancio in patria – sono Reame V30 e V30t, due smartphone dotati di buone caratteristiche ed un look in linea con i trend attuali: in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo ed disponibilità sul mercato.

Realme V30 e V30t ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

La serie V cinese rappresenta la famiglia di ingresso nel mondo di Realme, con dispositivi dal prezzo abbordabile e con buone specifiche (come nel caso del precedente V20). I nuovi Realme V30 e V30t non fanno eccezione anche se al momento non sono chiare le differenze: i due terminali sono stati lanciati sul sito ufficiale cinese e hanno in comune sia la scheda tecnica che il design.

Per quanto riguarda il look, abbiamo uno stile simile a quello del predecessore, ma con un modulo più ampio che ingloba la fotocamera ed occupata tutta la parte superiore della scocca.

I dispositivi sono dotati di schermi LCD da 6.5″ con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e rapporto in 20:9, con notch a goccia. Le misure sono di 164,4 x 75,1 x 8,1 mm per un peso di 186 grammi; il lettore d'impronte è posizionato di lato.

Specifiche tecniche e caratteristiche

La scheda tecnica di Realme V30 e V30t si basa sul chipset Dimensity 700 di MediaTek, con tagli di memoria da 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD.

Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 10W mentre il comparto fotografico è basato su una dual camera da 13 + 8 MP (con un sensore ultra-wide). Frontalmente abbiamo invece una selfie camera da 5 MP.

Presente all'appello il supporto Dual SIM 5G mentre lato software troviamo Android 12, tramite Realme UI 3.0.

Realme V30 e V30t – Prezzo e uscita

I nuovi smartphone della serie V, Realme V30 e V30t, sono stati lanciati a sorpresa tramite il sito ufficiale cinese ad un prezzo di partenza di circa 151€ al cambio. Di seguito trovate le varie configurazioni con i relativi prezzi.

V30 6/128 GB – 1099 yuan ( 151€ ) 8/128 GB – 1299 yuan ( 178€ )



V30t 6/128 GB – 1299 yuan ( 178€ ) 8/128 GB – 1499 yuan ( 206€ )



