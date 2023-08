Realme 11 5G esce dalla Cina ma la versione Global è tutta diversa | Ufficiale

La serie 11 di Realme non smette di stupire e continua a guadagnare aggiunte. Dopo la versione 4G – presentata da pochissimo – è il momento di salutare un nuovo arrivato. Realme 11 5G esce fuori dalla Cina “per la prima volta” e debutta in versione Global ma si tratta di uno smartphone diverso da quello uscito in patria: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Realme 11 5G Global ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova versione internazionale

Design e display

Crediti: Realme

Per prima cosa è bene procedere con un piccolo riepilogo: al momento la gamma di mid-range internazionale è composta da Realme 11 Pro 5G e 11 Pro+ 5G, entrambi lanciati in Italia. È stato poi il turno di Narzo 60 (per ora limitato all'India), versione Global di Realme 11 5G cinese (ma con un nome commerciale differente, parte della serie Narzo). Infine abbiamo assistito al lancio di Realme 11 4G, budget phone Global mosso dal chipset Helio G99.

Crediti: Realme

L'ultima novità si chiama Realme 11 5G Global, che debutta con varie differenze rispetto alla controparte cinese (a cominciare dal design). In termini di stile, il dispositivo è più vicino a Realme 11 4G che al resto della serie, con un ampio modulo fotografico posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Il telefono adotta un display LCD da 6,72″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità massima di 680 nit. Le dimensioni sono di 165,7 x 76 x 8,05 mm per un peso di 190 grammi; il lettore d'impronte digitali è integrato nel tasto di accensione, posizionato di lato.

Specifiche tecniche

Crediti: Realme

Rispetto al modello 4G, ritroviamo un chipset MediaTek ma di fascia superiore: le specifiche tecniche di Realme 11 5G Global si basano sul Dimensity 6100+, octa-core realizzato a 6 nm e dotato di una frequenza massima di 2,2 GHz. Abbiamo poi una GPU ARM Mali G57 MC2, 8 GB di RAM e 256 GB di storage espandibile tramite micro SD. Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 67W.

Il comparto fotografico presenta una dual camera da 108 + 2 MP con un sensore principale Samsung ISOCELL HM6 ed un obiettivo dedicato alla profondità di campo. Frontalmente, nel punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Il resto del pacchetto comprende il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e Android 13 (sotto forma di Realme UI 4.0).

Realme 11 5G Global – Prezzo e uscita

Il nuovo Realme 11 5G Global è stato lanciato a Taiwan (per il momento) ed è disponibile all'acquisto nella sola versione da 8/256 GB, al prezzo di circa 259€ al cambio attuale (8.990 NT$).

