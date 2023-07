Realme 11 4G senza segreti: la data di presentazione è ufficiale

Aggiornamento 24/07: dopo i dettagli su design e specifiche, ora arriva anche la data di presentazione (ma questa volta è ufficiale). Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

L'attuale serie Number è composta da tre modelli, tutti caratterizzati dalla connettività 5G, ma ora sembra che sia in dirittura d'arrivo un'ennesima aggiunta alla gamma. Realme 11 4G presenterà un look simile ma avrà specifiche tecniche minori rispetto ai fratelli maggiori: ecco tutto quello che sappiamo finora sul prossimo dispositivo della famiglia tra scheda tecnica, caratteristiche, prezzo e uscita sul mercato.

Realme 11 4G: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Crediti: Abhishek Yadav (Twitter)

Facciamo il punto della situazione: l'azienda ha lanciato in Italia e nel resto del mondo i modelli Pro 5G e Pro+ 5G, mentre Realme 11 5G ha debuttato fuori dalla Cina come Narzo 60 (solo in India). Mentre aspettiamo di conoscere il destino di questo terminale e di scoprire se arriverà o meno anche in Italia, ecco fare capolino una nuova aggiunta (sotto forma di leak). Realme 11 4G rappresenterà il punto di partenza della gamma con un design simile a quello dei fratelli maggiori. Tuttavia il modulo fotografico circolare sarà posizionato di lato anziché al centro della scocca.

Crediti: Abhishek Yadav (Twitter) Crediti: Abhishek Yadav (Twitter)

Frontalmente, stando alle indiscrezioni, avremo uno schermo AMOLED flat da 6,4″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, protezione Gorilla Glass 5 ed un punch hole nell'angolo in alto a sinistra del panello. Il dispositivo avrebbe uno spessore di 7,95 mm ed un peso di 178 grammi.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Crediti: Abhishek Yadav (Twitter)

Come la variante 5G e gli altri modelli della gamma, anche le specifiche tecniche di Realme 11 4G si baseranno su una soluzione MediaTek, ma scordatevi la serie Dimensity. A questo giro dovremmo trovare un chipset Helio G99 (6 nm, fino a 2,2 GHz, lo stesso SoC di Realme 10 4G) ma non ci sono ancora i dettagli sui tagli di memoria disponibili.

Crediti: Abhishek Yadav (Twitter)

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 67W. Per il comparto fotografico, pare avremo un doppio modulo da 108 + 2 MP, con una selfie camera da 16 MP.

Realme 11 4G – Scheda tecnica (in aggiornamento)

dimensioni di 159,9 x 73,3 x 7,95 mm per un peso di 178 grammi

display Samsung AMOLED da 6.4″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 409 PPI, 90 Hz , campionamento del tocco a 360 Hz, protezione Gorilla Glass 5

da (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 409 PPI, , campionamento del tocco a 360 Hz, protezione Gorilla Glass 5 chipset MediaTek Helio G99

CPU octa-core: A76 2.2 GHz *2, A55 2.0 GHz*6

*2, A55 2.0 GHz*6 GPU ARM G57 MC2

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 64/128 GB di storage UFS 2.2

di storage UFS 2.2 batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 108 + 2 MP con obiettivo mono, PDAF

con obiettivo mono, PDAF selfie camera da 16 MP

lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm

Android 13 sotto forma di Realme UI 4

Realme 11 4G – Prezzo e uscita

Crediti: Realme

Dopo la valanga di indiscrezioni arriva la conferma da parte dell'azienda: la data di presentazione di Realme 11 4G è fissata per il 31 luglio (in alcuni paesi asiatici). Al momento non ci sono dettagli sul prezzo ma è impossibile non aspettarsi una cifra accessibile; ricordiamo che Realme 10 4G è arrivato in Italia ad una cifra di partenza di 279€.

