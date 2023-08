Red Magic Cyberbuds DAO ufficiali: le nuove TWS da gaming arrivano in Italia

A distanza di pochissimo dal lancio in Italia di Red Magic 8S Pro, ecco arrivare una gradita aggiunta dedicata agli appassionati di mobile gaming. La compagnia cinese ha presentato in Europa e in Italia le nuove Red Magic Cyberbuds DAO TWS, auricolari true wireless di ultima generazione caratterizzati da uno stile unico: ecco tutti i dettagli su caratteristiche, prezzo e uscita nel nostro paese.

Red Magic Cyberbuds DAO TWS ufficiali: caratteristiche e prezzo in Italia

Crediti: Red Magic

L'estetica delle Red Magic Cyberbuds DAO TWS è il pezzo forte delle nuove cuffiette: si tratta di un modello da gaming con uno stile bello ed aggressivo, chiaramente ispirato a quello dei top di gamma del brand. Infatti tutti gli ultimi top della casa cinese presentano una versione con scocca semi-trasparente (anche Red Magic 8S Pro) e lo stesso avviene anche con i nuovi auricolari true wireless. Le TWS sono caratterizzare da un design futuristico, con un corpo che lascia intravedere i componenti interni; la custodia di ricarica presenta un pannello scorrevole trasparente, che lascia intravedere le cuffie nel loro alloggiamento.

Le TWS montano driver in grafene da 11 mm, sono dotate di connettività Bluetooth 5.3 e del supporto Hi-Res Audio e DTS-X. Trattandosi di una soluzione premium non mancano né la cancellazione attiva del rumore ANC (tramite AI e fino a 48 dB) che la modalità a bassa latenza fino a 28 ms. Ogni cuffietta è dotata di una batteria da 35 mAh mentre la custodia ospita un'unità da 350 mAh (con tanto di ricarica cablata tramite Type-C e wireless); il tutto si traduce in un'autonomia intorno alle 7.5 ore con una singola carica.

Crediti: Red Magic

Dopo il lancio in Cina, le Red Magic Cyberbuds DAO TWS arrivano anche in Italia al prezzo di 229€ con disponibilità a partire dal 2 agosto. Le TWS sono acquistabili tramite il sito ufficiale del brand.

