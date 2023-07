Red Magic 8S Pro arriva in Italia: è il primo gaming phone con Snap 8 Gen 2 Leading

Oltre a tablet, tastiera, cuffie e monitor, il brand da gaming di Nubia ha lanciato una nuova gamma di flagship in Cina, adesso giunta anche in Italia sotto forma di Red Magic 8S Pro. A distanza di qualche giorno dalla sua presentazione ufficiale in madre patria, il gaming phone di nuova generazione fa il suo debutto sul panorama Global, perciò vediamone specifiche e prezzo di lancio.

Red Magic 8S Pro arriva in Italia: tutte le novità per il mondo dei gaming phone

Crediti: Red Magic

L'ultimo Red Magic 8S Pro è un top di gamma potente e stiloso, pensato per gli amanti del mobile gaming. Il dispositivo è stato lanciato in Cina anche in versione Pro+ ed è a tutti gli effetti il primo smartphone in assoluto con ben 24 GB di RAM. In Italia arriva però solo il modello Pro, dotato di un ampio schermo AMOLED da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e campionamento del tocco fino a 960 Hz. Al di sotto si cela la fotocamera sotto il display (di quarta generazione a 16 MP) così come il lettore d'impronte integrato con rilevamento dell'attività cardiaca.

Disponibile nelle tre colorazioni Midnight, Aurora e Platinum, immancabile il sistema di trigger a doppia ala da 520 Hz per avere controlli fisici in gaming. È il primo smartphone da gaming che vanta il cosiddetto Snapdragon 8 Gen 2 Leading, versione overclockata con CPU a 3,36 GHz invece che 3,2 GHz e GU Adreno 740 a 719 anziché a 680 MHz. con memorie 12/16 GB di RAM LPDDR5X a 8.533 Mbps e 256/512 GB UFS 4.0 a 3,5 GB/s. Oltre all'iconica ventola RGB per la dissipazione ICE 12.0, dentro c'è anche una batteria da 6.000 mAh con ricarica a 65W. Troviamo anche speaker stereo, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB-C 3.1, Android 13 con Redmagic OS 8 e una tripla fotocamera da 50+8+2 MP con ultra-grandangolare e macro.

Red Magic 8S Pro è disponibile in Italia al prezzo di listino di 649€ per la variante da 12/256 GB salendo a 779€ per quella da 16/512, con disponibilità dal 27 luglio.

