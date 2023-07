Google vuole proteggerci dal phishing: come attivare la Navigazione Sicura Avanzata

Se utilizzate l'app Gmail, allora potreste esservi accorti che Google sta spingendo affinché i suoi utenti attivino la Navigazione Sicura Avanzata. Nel 2020 la feature venne inserita all'interno di Chrome, permettendo al browser di analizzare in tempo reale i siti visitati e capire se rappresentino o meno una minaccia per la sicurezza, avvisando l'utente dei possibili rischi. L'URL dei siti vengono confrontati con un database costantemente aggiornato, ma il problema è che i tentativi di malware e phishing si fanno sempre più sofisticati e possono riuscire ad aggirare le protezione standard: da qui nasce la volontà di aggiungere una protezione più avanzata, vediamo come funziona e come attivarla.

A cosa serve la Navigazione Sicura Avanzata di Google e come attivarla sul proprio account

Se la modalità standard si limita a controllare l'URL, la Navigazione Sicura Avanzata analizza una serie di dati potenzialmente rischiosi, fra cui download, estensioni, informazioni sul sistema e brevi frammenti di testo nelle pagine visitate. E questo non vale soltanto per Chrome ma anche per Gmail, in modo da proteggere anche dalle mail che tentano di ingannare l'utente fingendosi per qualcosa o qualcuno che non sono per farsi dare dati sensibili.

Come attivare la Navigazione Sicura Avanzata

Se hai ricevuto l'avviso all'interno dell'app Gmail (sia da smartphone che da web), ti basta cliccare su Continua e seguire le istruzioni. In caso contrario, ecco come procedere:

Apri il tuo account Google Seleziona la tab “Sicurezza“ Scorri in basso e clicca su “Gestisci Navigazione sicura avanzata“ Abilita il toggle

