YouTube: il 2x per i video è più semplice da attivare con la nuova gesture

Negli ultimi tempi la funzione per velocizzare i video YouTube è diventata sempre più popolare, permettendo di visualizzare i video a velocità raddoppiata per vederne più facilmente il contenuto. L'attivazione di questa funzione, tuttavia, risulta molto macchinosa, soprattutto sui dispositivi mobile: per questo, Google ha deciso di implementare una nuova gesture.

Un tap lungo per attivare la velocità 2x: la nuova gesture in prova su YouTube

Crediti: 9to5Google

Attualmente in fase di test sulle app mobile di YouTube, la nuova gesture consente di sfruttare la pressione prolungata sul video per attivare immediatamente la riproduzione a 2x. Con un tap lungo in qualsiasi zona del player video, quindi, è possibile raddoppiare la velocità del filmato senza dover necessariamente entrare nei settaggi.

Attualmente, infatti, per impostare la modalità 2x è necessario fare tap sul video per mostrare i controlli del player, entrare nelle impostazioni, trovare l'opzione per la velocità del video ed impostare il 2x. Con la nuova gesture, invece, sarà possibile attivare e disattivare questa modalità in pochissimi secondi.

Gli utenti YouTube Premium possono testare questa nuova funzione fino al 13 agosto (a meno che non venga rinnovato il periodo di test), mentre per tutti gli altri bisognerà attendere il rilascio ufficiale che potrebbe avvenire dopo l'estate.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le