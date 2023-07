OnePlus Nord 3 5G: com’è migliorato con il primo aggiornamento

Dopo un debutto scoppiettante, ecco che OnePlus Nord 3 5G comincia a ricevere il suo primo aggiornamento software importante: la OxygenOS 13 passa alla versione CPH2493_13.1.0.543(EX01), con vari miglioramenti in termini generali e per quanto riguarda il comparto fotografico.

OnePlus Nord 3 5G riceve l'aggiornamento alla OxygenOS 13.1.0.543: tutte le novità

Crediti: OnePlus

La nuova OxygenOS 13.1.0.543 (disponibile in Europa e in altri mercati Global come CPH2493_13.1.0.543 EX01) porta con sé varie migliorie per l'ultimo mid-range della serie Nord. OnePlus Nord 3 5G ha guadagnato subito consensi grazie al suo comparto fotografico: parliamo di un dispositivo di fascia media dotato di un sensore IMX890 da 50 MP (lo stesso a bordo di OnePlus 11). Ed è proprio la fotocamera a ricevere dei vantaggi in fatto di performance e di stabilità. Di seguito trovate il changelog completo, con tutti i dettagli.

Sistema Integra la patch Android di luglio 2023 per migliorare la sicurezza del sistema Migliora la stabilità e le prestazioni del sistema Migliora la durata della batteria

Comunicazione Migliora la stabilità delle telefonate

Macchina Fotografica Migliora la stabilità della fotocamera Migliora le prestazioni della fotocamera



L'aggiornamento alla OxygenOS 13.1.0.543 per OnePlus Nord 3 5G è attualmente in fase di rilascio – in modo incrementale – in Europa e in Italia. Se non ancora disponibile per il vostro smartphone, sicuramente arriverà nel corso dei prossimi giorni. Volete verificare manualmente la presenza dell'update? Allora non resta che aprire le Impostazioni, scorrere fino alle Info sul dispositivo, cliccare sulla versione della OxygenOS e verificare la disponibilità dell'aggiornamento.

