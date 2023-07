Lenovo Legion Y700 (2023): il tablet da gaming compatto ritorna con specifiche top!

Lo scorso anno la compagnia cinese ha lanciato sul mercato (purtroppo solo in patria) un tablet da gaming in formato compatto. Ora Lenovo Legion Y700 sta per tornare nella nuova versione 2023 e l'azienda ha già confermato sia la data di presentazione che la principale novità che vedremo nelle specifiche tecniche del terminale!

Lenovo Legion Y700 (2023): ufficiale la data di presentazione, insieme ai primi dettagli sulle specifiche

Crediti: Lenovo

Per prima cosa, l'uscita del tablet da gaming è vicinissima. La data di presentazione di Lenovo Legion Y700 2023 è fissata per il prossimo 22 luglio: ovviamente si parla del mercato cinese e non è dato di sapere se avremo una versione Global. Per quanto riguarda le specifiche, Lenovo ha già anticipato la grande novità dell'ultima versione di Legion Y700, ovvero la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1. Il chipset top andrà a sostituire lo Snapdragon 870 visto a bordo del predecessore. L'azienda ha pubblicato anche i primi benchmark: il tablet avrebbe totalizzato ben 1.393.805 punti su Antutu.

Crediti: Lenovo

Il resto delle specifiche non è certo tranne la presenza di un pannello da 8″ (ancora una volta si tratterà di un modello compatto). Dovremmo avere poi fino a 12 o 16 GB di RAM e Android 13, tramite l'interfaccia proprietaria della casa cinese.

Il precedente Legion Y700 non è arrivato alle nostre latitudini ma è acquistabile presso i soliti store. Questo è dotato di uno schermo 2K a 120 Hz da 8,8″, Snapdragon 870, 6.550 mAh di batteria e ricarica da 45W. Un tablet da gaming economico e conveniente: il suo successore vuole alzare il tiro con specifiche quasi al top. Vedremo se riuscirà nell'intento e quale sarà il prezzo di vendita.

