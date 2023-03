ASUS ROG Phone 7: tutto quello che sappiamo finora

Nonostante di recente l'atmosfera generale verso i gaming phone sia alquanto lugubre, la compagnia taiwanese continua per la sua strada e anche quest'anno ci propone dei nuovi top di gamma per giocare. ASUS ROG Phone 7 è in dirittura d'arrivo e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i leak e le conferme su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

ASUS ROG Phone 7, 7 Pro e Ultimate: tutto quello che sappiamo sui prossimi gaming phone

Design e display

ROG Phone 6

Nel momento in cui scriviamo il numero di modelli della gamma è incerto: dovremmo avere ASUS ROG Phone 7 e 7 Ultimate ma non è dato di sapere se ci sarà anche il fratello maggiore Pro. Anche il design è sconosciuto e per ora non ci sono immagini né leak e né ufficiali: non appena disponibili aggiorneremo questo approfondimento.

Intanto non mancano dettagli tecnici. ASUS ROG Phone 7 dovrebbe montare uno schermo AMOLED da 6,78″ Full HD+ con un refresh rate a 165 Hz. Presente all'appello la certificazione IP54 contro polvere e schizzi; le dimensioni sarebbero di 173 x 77 x 10,3 mm per un peso di 239 grammi.

I dettagli dello schermo ricalcano quelli di ROG Phone 6 e 6 Pro, quindi aspettiamoci anche una protezione Gorilla Glass di ultima generazione e un lettore d'impronte sotto il pannello. Probabilmente anche a questo giro avremo un processore dedicato alla gestione del display.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche della serie ROG Phone 7 sono ovviamente basate sull'ultimo Snapdragon 8 Gen 2: impossibile immaginare un top da gaming senza un chipset di punta Qualcomm. Si tratta di una soluzione a 4 nm con architettura Kryo e un core principale Cortex X3 fino a 3,2 GHz. Non mancheranno memorie di alto profilo, con RAM LPDDR5X (fino a 16 GB, secondo Geekbench) e storage UFS 4.0 (fino a 512 GB).

ROG Phone 6

Similmente alla scorsa generazione avremo un sistema di raffreddamento avanzato: per ora non ci sono dettagli ma l'azienda ha già confermato che ci saranno novità in tal senso.

Il tutto, secondo i leak, sarebbe alimentato da una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 65W. Lato software non mancherà Android 13.

Passando al comparto fotografico, il modello standard ROG Phone 7 (non sappiamo quanti dispositivi saranno lanciati) dovrebbe offrire un triplo modulo da 50 + 13 + 5 MP, presumibilmente con ultra-wide e macro. Lato selfie ci sarebbe un'unità da 32 MP.

ASUS ROG Phone 7, 7 Pro e Ultimate – Prezzo e uscita

La data di presentazione della serie ASUS ROG Phone 7 è fissata per il 13 aprile 2023, anche in Italia. Aspettando il debutto, lo store ufficiale ha dato il via al ROG Festival, con sconti su smartphone, notebook e accessori (qui trovate la pagina della promo).

Il prezzo di vendita non è stato ancora svelato ma non possiamo che aspettarci una cifra di partenza simile a quella dei precedenti modelli, ossia 1.099€. In merito al prezzo in Cina, i leak parlano di circa 536€ al cambio, ossia 3.999 yuan.

Per concludere vi segnaliamo l'esistenza di ROG Phone 7D, apparso su Geekbench: non è chiaro quando verrà lanciata la nuova gamma D, quindi restiamo in attesa di novità.

