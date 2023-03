ROG Phone 7/7 Ultimate: nuovi gaming phone ASUS, fra specifiche e data

La nuova gamma di flagship da gaming sta arrivando: ASUS ha annunciato la data di presentazione della serie ROG Phone 7, che dovrebbe essere composta dal modello base e dal fratello maggiore Ultimate. E mentre la divisione degli smartphone da gaming di Lenovo sembra stia chiudendo, ecco quali novità sta preparando per il settore mobile il produttore taiwanese.

ASUS ROG Phone 7 e 7 Ultimate: ufficiale la data di presentazione

I nuovi top da gaming arriveranno sui mercati internazionali (Italia compresa) tramite un evento in live streaming, trasmesso sui canali social della compagnia, e la data di presentazione è fissata per il 13 aprile 2023. Nelle scorse settimane i leak hanno svelato l'esistenza sia del modello standard che della versione Pro e 7D, ma stando agli insider ci saranno solo ROG Phone 7 e 7 Ultimate: se così fosse, ASUS avrebbe deciso di eliminare il modello Pro, a meno che non venga lanciato successivamente.

Al momento, il design è ancora un mistero, ma secondo le voci di corridoio non cambierebbe molto fra i due modelli in termini di specifiche. Entrambi sarebbero alimentati dallo Snapdragon 8 Gen 2 con 16/512 GB di memoria, avrebbero una tripla fotocamera da 50+13+8 MP con ultra-grandangolo e macro e selfie camera da 32 MP; immaginiamo poi ci sarà uno schermo AMOLED con refresh rate avanzato a 165 Hz o superiore e un'estetica e funzionalità da gaming phone, in dimensioni di 173 x 77 x 10,3 mm e un peso di 239 grammi.

Exclusive 😍



Only Asus ROG phone 7 and 7 Ultimate will launch this time no ROG 7 Pro



Specifications



Snapdragon 8 Gen 2

Rear camera 50MP IMX766 + 13MP Ultra wide + 8MP Macro



Front camera – 32MP

173 x 77 x 10.3mm thick

Weight 239 gram

Android 13



ROG 7 Ultimate

16+512GB#Asus — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) March 25, 2023

Tra le conferme ufficiali di ASUS troviamo un sistema di raffreddamento rinnovato; inoltre l'azienda fa riferimento ad un design elegante e unico, basato su colori e materiali a contrasto. In occasione dell'uscita della serie ROG Phone 7, ASUS ha dato il via al ROG Festival: si tratta di un evento esclusivo con tantissime offerte che si aggiornano ogni settimana e che includono smartphone, notebook, accessori e tanto altro ancora. Ecco il link per accedere alla pagina della promozione.

